TOLUCA, Estado de México.- Como resultado de los operativos que realizan de manera coordinada las Secretarías de Movilidad (Semov), Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra de posibles actos de corrupción y extorsiones, en acciones simultáneas fueron clausurados 10 establecimientos de grúas y depósitos de vehículos que presuntamente operaban de manera irregular, con lo que suman un total de 16 en los últimos cuatro meses.



Los establecimientos clausurados en esta ocasión fueron en la región de Toluca-Atlacomulco: Grúas Vázquez, el depósito vehicular Grúas Robles y Grúas Tantoco-Atlacomulco.



En la zona de Chalco fueron Grúas y Transportes Navarro-Chalco, Grúas Vic Matías, Grúas Avendaño, Grúas Cuajimalpa, Grúas Alalardi, Grúas Tantoco-Chalco y Grúas Palominos.



Al momento de realizar la revisión en los establecimientos, no presentaron el registro de solicitud para obtener un título de concesión, además de que las instalaciones no cumplían con los requisitos físicos y técnicos que establece la Norma Técnica.



Los elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia, así como inspectores de Movilidad realizaron una inspección física y una revisión de los documentos administrativos y no pudieron demostrar que habían presentado su solicitud para conformar su expediente y obtener un título de concesión, pese a que la prórroga que ofreció el Gobierno del Estado de México venció el 12 de enero, por lo que en este momento operan fuera de la legalidad o de manera clandestina.



Al respecto, Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad, destacó que en los últimos cuatro meses se han clausurado un total de 16 establecimientos de grúas y depósitos de vehículos por diversas irregularidades, acciones que continuarán hasta establecer el orden que otras administraciones descuidaron o prefirieron mirar hacia otro lado, mencionó.



Dejó en claro que en el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez continuará una lucha firme contra la corrupción y no se dejará un solo día de realizar acciones en contra de los viejos vicios que en el pasado dañaron a las y los mexiquenses.



Con estas acciones, dijo, se continúa dando resultados en contra de la corrupción y la extorsión, a favor del pueblo y de aquellos que por muchos años no fueron escuchados por los gobiernos anteriores.



Explicó que el periodo de gracia que se les otorgó a quienes prestaban este tipo de servicio de manera irregular concluyó y ahora sólo se aplica la normatividad correspondiente en la materia.



Además, indicó que con anterioridad se llevaron a cabo mesas de diálogo con los propietarios de las grúas y de los depósitos de vehículos, para exhortarlos a regularizarse y, en su momento, se les otorgaron las facilidades para cumplir con los requisitos.



El funcionario mexiquense agradeció la valiosa disposición y coordinación con Andrés Andrade Téllez, titular de la Secretaría de Seguridad, y de José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, para que elementos de sus respectivas corporaciones participen en este tipo de operativos que muestran la cooperación y la solidez institucional en el combate a la impunidad.



El Secretario de Movilidad reiteró su exhorto para que a través de WhatsApp 722-228-0498, los ciudadanos denuncien las irregularidades que se presenten en los servicios de grúas y depósitos vehiculares para que se sigan dando resultados y se pueda combatir de manera más eficiente la corrupción en el Estado de México.