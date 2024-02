Clausuran tres locales clandestinos de grúas y depósitos de vehículos en Tlalnepantla

TLALNEPANTLA, Estado de México.- Resultado de un operativo conjunto entre las Secretarías de Movilidad (Semov), Seguridad (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron clausurados tres establecimientos de grúas y corralones irregulares que no tramitaron su solicitud de concesión y no cumplían con las especificaciones establecidas en la Norma Técnica, publicada el 3 de agosto de 2022, en la Gaceta de Gobierno.



Los establecimientos clausurados son: Grúas Zumpango, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio; y Servicios Especializados Barrera Grúas, ubicado en la carretera Zumpango-Apaxco, ambos en el municipio de Zumpango.



Además del depósito vehicular Grúas Express López S.A. de C.V., que se encuentra en la calle Obreros, esquina con De López, en Cuautitlán Izcalli.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad informó que, durante una inspección ocular y una verificación técnico-administrativa, se observó que los establecimientos carecían de la documentación que acreditara su trámite de empadronamiento ante la dependencia.



Indicó que estas acciones obedecen a que la prórroga otorgada en octubre pasado por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para realizar los trámites y obtener una concesión, venció el 12 de enero, con lo que se concluyó el periodo de gracia para que los prestadores de servicios de grúas y depósitos de vehículos en condiciones irregulares.



El funcionario estatal señaló que, en su derecho de audiencia, los propietarios de estos establecimientos tendrán que presentar la documentación y los alegatos que a su derecho convengan y, en caso de no acreditar la legalidad en su operación, se procederá a la clausura definitiva de las instalaciones.



Sibaja González destacó que, con estas acciones, el Gobierno del Estado de México continúa dando resultados en el combate a la corrupción y la extorsión en los servicios que prestan las grúas y depósitos de vehículos, al tiempo que advirtió, seguirán los operativos en todo el Estado de México para detectar irregularidades.



Agregó que el compromiso es erradicar las malas prácticas y costumbres heredadas por los anteriores gobiernos, y no se permitirá que empresas de este tipo sigan operando de manera clandestina y que ninguna autoridad los sancione.



El Secretario del ramo reconoció la coordinación y la participación de Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad estatal, así como de José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, para efectuar este tipo de operativos que benefician a la ciudadanía y demuestran fortalecimiento institucional en el combate a la impunidad.



Finalmente exhortó a seguir denunciando las irregularidades que se presenten en el servicio de grúas y depósitos vehiculares, a través del servicio de WhatsApp 722-228-0498, con el fin de hacer un frente común y desterrar del Estado de México las malas prácticas.