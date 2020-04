Clausuraran comercios que no respeten las medidas de restriccion ante el avance de COVID-19 en La Paz

Gobierno Municipal de La Paz endurece medidas de restricción a unidades económicas con giros no esenciales ante el avance de la pandemia por COVID-19

● Se procederá a la clausura y a sancionar económicamente a aquellos comerciantes que no acaten las medidas

La Paz, Mex. -El Gobierno Municipal de La Paz, preocupado por el severo golpe a la economía que representan las medidas de contención implementadas ante el avance de la pandemia de Covid-19 a la que nos enfrentamos, busca mantener, en la medida de lo posible, la actividad de los negocios del municipio. Para ello se han implementado operativos para disminuir la actividad de las unidades económicas no esenciales y se han señalado las medidas de higiene y sana distancia que se deben mantener, sin embargo, estas no han sido acatadas por un gran número de comerciantes.

Ante esta situación hace un enérgico llamado a tomar en serio esta pandemia y anuncia las siguientes medidas:

● Desde el 25 de marzo se notificó a todos los bares y centros de entretenimiento que deben suspender actividades. Aquellos que no hayan acatado esta indicación, serán clausurados a la brevedad.

● Todos los restaurantes y fondas deberán ofrecer únicamente alimentos para llevar o servicio a domicilio, observando estrictas medidas de higiene. De no hacerlo así, serán clausurados a la brevedad.

● Queda estrictamente prohibida la venta de alimentos preparados en la vía pública. Los puestos que no acaten esta medida serán retirados.

● Pueden permanecer abiertos los mercados y farmacias, así como todos aquellos negocios que vendan artículos de higiene personal, limpieza, y en general todos aquellos que sean considerados de primera necesidad; siempre y cuando observen todas las medidas de higiene y sana distancia que han sido recomendadas por los tres niveles de gobierno. De no acatar las indicaciones, serán acreedores a una sanción económica o suspensión de actividades

Las medidas de higiene y sana distancia para los negocios que pueden permanecer abiertos son las siguientes:

● Todos los comerciantes y compradores deberán usar cubrebocas

● En todos los negocios se deberá proporcionar gel antibacterial a los clientes



● Deberán usarse guantes de látex para dar y recibir dinero

De no acatarse estas medidas, los establecimientos serán sujetos a multa y/o suspensión de actividades.

Estas medidas son por el bien común por lo que se hace un llamado a respetarlas, protegernos ante el avance de la pandemia y cuidar de aquellos quienes son más vulnerables ante ella.