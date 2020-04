Clausuras mercado de la colonia Maravillas en Nezahualcóyotl

Cd. Nezahualcóyotl.- La falta de conciencia por parte de algunos comerciantes del Mercado Maravillas, en Ciudad Nezahualcóyotl, provocó que está mañana, elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y autoridades locales, decidieran clausurar uno de los mercados más importantes del municipio, no solo por su tamaño, sino por la cantidad de comerciantes que a diario, se ganan a vida trabajando desde muy temprana hora.



La medida, provocó el descontento de los locatarios quienes aseguraron harán todo lo posible, para abrir sus negocios ya que viven al día.



Este mercado se convierte en el tercero que se clausura en Ciudad Nezahualcóyotl, después del los mercados de las colonias Las Flores, el sol y ahora el de la colonia Maravillas, por no cumplir con los lineamientos exigidos por el gobierno federal y municipal ante está contingencia por el Covid-19.



La falta de compromiso por parte de locatarios del mercado, no portar cubrebocas, no ofrecer gel antibacterial en algunos establecimientos y hacer caso nulo a las indicaciones de las autoridades, culminó con la clausura hasta nuevo aviso o que paguen las multas correspondientes aseguraron autoridades municipales .