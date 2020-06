Clave del encuentro entre Trump y AMLO será cómo manejará el presidente de EE.UU. la visita, declara Claudia Ruiz Massieu

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México- 25 junio 2020,-Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara que visitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han suscitado numerosas reacciones.



Acerca de este encuentro, Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC en el Senado de la República, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.





Recordó la visita del presidente Trump, todavía como candidato, a México, donde fue recibido por el expresidente Enrique Peña Nieto.



Es público y lo ha reconocido el propio presidente Peña Nieto que yo siempre pensé que debía procesarse de otra manera la visión que se tuvo en ese momento de construir los puentes con el candidato Trump. Creo que fue apresurada y las formas no fueron las adecuadas, todo mundo que participamos en esa administración y el propio presidente Peña, lo hemos reconocido y creo que arroja lecciones importantes que se deben retomar hoy en el contexto en el que estamos viviendo ante una próxima visita del presidente de México a los Estados Unidos.



La visión del presidente Peña era tender puentes con el candidato Trump y se pensaba que había el espacio para tratar de sensibilizarlo, de corregir la narrativa que tenía respecto a México, sensibilizarlos sobre la importancia de la relación bilateral, pero bueno, la verdad es que las consecuencias fueron distintas, el impacto en la opinión pública en México, en los Estados Unidos, fue muy costoso y la verdad es que insisto, hay lecciones que aprender.



Yo creo que la Cancillería mexicana tiene una enorme experiencia para acotar los riesgos que pueda representar una visita del presidente de México a los Estados Unidos en este contexto, nuevamente de periodo electoral en ese país’.



Ruiz Massieu recordó que, por su experiencia como excanciller, la decisión del viaje se toma por el Ejecutivo pero que como senadora, advierte riesgos por la visita.



Irá el presidente, creo que habrán tomado la decisión valorando distintos factores. Tengo muy claro, como excanciller, que esta es una facultad del Ejecutivo, la conducción de la política exterior, pero como senadora de la República, creo que hay que advertir los riesgos que hay en una visita en medio de un proceso electoral’.



Especificó cuáles son los riesgos que advierte en esta visita.



Yo lo que advierto como el principal riesgo es que en medio de un proceso electoral, complejo, complejo para el presidente Trump que busca reelección; con las tensiones económicas y sociales que hay en Estados Unidos que pueda utilizarse política y electoralmente esta visita y que esto le implique un costo a México o al presidente de México. Me parece que acotando el objeto de la visita, sabiendo muy bien a qué va el presidente, si se enmarca dentro de la entrada en vigor del T-MEC, se reducirán los riesgos, sin embargo, también hay que recordar que la personalidad un poco errática del presidente de los Estados Unidos hace que el riesgo no sea solo la visita, sino el manejo que él le dé posteriormente.



Recordaremos que en 2016, cuando vino el candidato Trump, después se fue a Arizona y dijo que México pagaría el muro. Entonces, no solo es la visita, es el riesgo que se puede acotar con la experiencia de la Cancillería, con una agenda bien definida, pactando mensajes, sino, después el manejo que el propio presidente de los Estados Unidos haga de lo que se conversa o lo que se acuerda. Creo que esos son riesgos en un escenario electoral donde él está teniendo una competencia muy reñida y que hay que aquilatar.



Hay que advertir el riesgo y, como senadores, nos toca vigilar también y advertirlo.’



Recordó que la visita de Trump como candidato le dejó como experiencia que la Cancillería cuenta con los protocolos para los encuentros bilaterales por lo que pidió que dicha secretaría haga su trabajo tal y como lo sabe.



Es importante y creo que esa es otra lección de esa visita que fue negativa en tantos aspectos, hay que dejar que la Cancillería haga su trabajo, que lo sabe hacer muy bien, son profesionales y ese manejo de los protocolos de las visitas o de los encuentros bilaterales, se reducen los riesgos justamente a través de estos protocolos que la cancillería sabe instrumentar’.



Finalmente, aseguró que, se presente una agenda puntual de la visita del presidente Trump a los Estados Unidos.



Insisto, espero que nos den a conocer una agenda puntual de la visita del presidente de México a Estados Unidos, objetos precisos y eso, creo que ayudará a reducir el riesgo.



No sé si será enmarcado en el tema de la entrada en vigor del T-MEC, que me parece muy importante, pero si hay otra agenda de por medio será importante saberlo’.