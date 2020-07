Coacalco, ejemplo estatal en el manejo de la pandemia por Covid-19

• El alcalde refirió que este municipio maneja cifras positivas de acuerdo al índice poblacional

• Llamó a las y los coacalquenses a conducirse con responsabilidad, ahora que la entidad está en Semáforo Naranja

Para mantenerse como ejemplo a nivel estatal por el buen manejo de la contingencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno de Coacalco mantendrá y reforzará las medidas de prevención y los esfuerzos realizados ahora que la entidad se encuentra en Semáforo Naranja, informó Darwin Eslava.



El Presidente Municipal enfatizó que las acciones ejecutadas desde el inicio del Coronavirus han sido determinantes para contener el número de casos en la localidad.



’Tenemos cifras bastante aceptables para el tamaño de la población que aquí habita, lo que ha llevado a Coacalco a ser uno de los municipios de la región con mejor manejo de esta emergencia.



’Esto nos lleva a reforzar las medidas de prevención y a no bajar la guardia, por lo que desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para procurar la salud de la ciudadanía’, afirmó Darwin Eslava.



Hizo un llamado a las y los coacalquenses a ser responsables y mantener las medidas que se han impulsado durante la contingencia sanitaria como: el uso del cubrebocas y del gel antibacterial, el lavado de manos y guardar la sana distancia.



’El Semáforo Naranja no quiere decir que ya todos vamos a tener una vida normal, sino que seguiremos trabajando para llegar de manera gradual a la nueva normalidad’, enfatizó.



Informó que el Gobierno Municipal seguirá trabajando en la sanitización gratuita de mercados, tianguis y establecimientos comerciales, la entrega de caretas y cubrebocas, así como apoyos sociales a los sectores vulnerables.



Asimismo, la Secretaria Particular Adjunta, Jessica Vega Álvarez, dijo que se seguirá trabajando en las medidas sanitarias y con el personal de salud en pro de la gente de Coacalco, y reitera que ’se siguen las instrucciones del alcalde para aplicar los planes de respuesta ante la epidemia por covid19’.



Se mantiene la ampliación del término en distintos trámites de gobierno, sin imponer multas y recargos; descuentos de agua y predial a usuarios domésticos y al sector comercial.



El Presidente Municipal exhortó a las plazas y centros comerciales a continuar y respetar las medidas de prevención que se impulsan desde los tres niveles de gobierno y evitar así sanciones.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro