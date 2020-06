Coacalco resalta entre los gobiernos morenistas mexiquenses

Últimas fechas han sido blanco de fuertes críticas diversos gobiernos y cabildos morenistas en el Estado de México, por la falta de llevar eficazmente buenas políticas públicas a sus ciudadanos. Sin embargo, no en todos los ayuntamientos es igual o parecido.



En Coacalco es uno de los municipios que mejor ha manejado la contingencia sanitaria en la región; sin embargo, en estos momentos se debe actuar con mayor responsabilidad y ser estrictos con las medidas sanitarias por el #SemáforoRojo. Estar al tanto, que con la cooperación de la población se disminuyen los contagios y salir lo más pronto adelante.



La economía es fundamental y siguen con iniciativas para apoyar el patrimonio de las familias coacalquenses. El programa ’Canasta básica a bajo costo’ llegará a todas colonias del municipio para beneficiar a la población en estos momentos complicados que vivimos por la contingencia sanitaria.



El alcalde Darwin Eslava informó que ’daremos inicio al programa «Apoyo a madres jefas de familia», acción que es posible gracias al buen manejo de las finanzas municipales y que fortalecerá la economía de las familias coacalquenses’.



Para ser parte de este programa solo deben ser madres solteras y vivir en Coacalco, inscribirse dando clic aquí 👉bit.ly/2VaKhS1



’Seguimos trabajando para que las mujeres en Coacalco disfruten de una mejor calidad de vida’, apuntó.



En otros rubros…



Aprueban en el Gobierno de Coacalco EL PLAN ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS



El Cabildo Municipal aprobó el Plan Anual de Obras Públicas 2020, en el que se priorizan acciones que contribuyen al desarrollo y bienestar de la ciudadanía, a través del mejoramiento de su entorno urbano y del acceso a servicios de calidad.



Al celebrarse la 66 sesión ordinaria de Cabildo, el Alcalde Darwin Eslava detalló que dicho presupuesto contempla la rehabilitación de diversas vialidades y la recuperación de espacios públicos de recreación, mientras que en materia de salud se prevé la rehabilitación de consultorios médicos, todo ello con recursos propios y no etiquetados.



En tanto, con recursos ya asignados, se llevarán a cabo los programas de mejoramiento a la vivienda, a la infraestructura educativa, proyectos de urbanización, seguridad, protección civil y acciones para el desarrollo.



En este sentido, el Presidente Municipal recordó que la distribución de los recursos se efectúa en estricto apego a los rubros del gasto que las reglas de operación que cada uno de los fondos permiten disponer.



Afirmó que para la integración del Plan Anual de Obras, la Dirección correspondiente realizó un levantamiento en todo el territorio municipal, representativo de las principales necesidades de la población.



Entre las obras a realizarse se encuentra la repavimentación de diversas vialidades y la rehabilitación de los consultorios médicos de Granjas Cor, Jalatlaco, Las Manzanas, Tlalli, San Rafael, Sabinos y Potrero La Laguna; así como de la Concha Acústica y Plaza del Reloj.



La construcción de techos, pisos y muros firmes en distintas comunidades; el mejoramiento de sanitarios de cinco jardines de niños, siete primarias y cuatro secundarias; la rehabilitación de bardas perimetrales en 10 instituciones educativas y el techado de áreas de impartición de educación física de siete escuelas.



Enfatizó que con estas acciones se cumplen algunas de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal, todo encaminado a elevar la calidad de vida de los habitantes de Coacalco.



Los programas que se ejecutarán son con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal; los recursos propios del municipio y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.



No a la violencia de las mujeres



Derivado del confinamiento por la pandemia del COVID-19, en los dos últimos meses las agresiones contra la mujer aumentaron considerablemente en México, ya que, 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física dentro del hogar.



Así lo mencionó Jessica Vega Alvarez, enlace entre el Gobierno municipal de Coacalco y la Oficina de las Naciones Unidas, quien puntualizó en que existen datos nuevos, donde 9 de cada 10 personas que son violentadas en el hogar son mujeres y 1 de cada 4 es testigo de otras mujeres que también sufren violencia.



Además, remarcó que el 66% viven violencia física y el 22% es por violencia psicológica.



La también Secretaria Particular Adjunta en este municipio, aseguró que en esta demarcación por instrucciones del munícipe Darwin Eslava, se trabaja para aplicar estrategias verdaderamente efectivas para disminuir, inhibir y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, como la eliminación de prácticas machistas que permitan que hombres y mujeres convivan en un entorno de equidad y justicia.



No obstante, detalló que es necesario realizar, desde casa, la figura de una hombría alterna, libre de machismo, donde el hombre toma conciencia de la corresponsabilidad que tiene con su pareja y su familia.



Central de Emergencias…



Personal de la Central de Emergencias realizó sobrevuelo con dron sobre #Coacalco para detectar posibles afectaciones por el sismo del 23 de junio con magnitud de 7.5.



Invitaron a los habitantes a reportar su vivienda al 55 15420169, en caso de presentar daños por el temblor.



