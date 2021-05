Coadyuva Gobierno Municipal en el reforzamiento de las vacunas contra el COVID-19

El Gobierno Municipal de Acapulco participa activamente en la segunda aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años, donde personal del Ayuntamiento coadyuva con la logística y coordinación para evitar más decesos y que la población quede inmunizada.



La directora general de Salud Municipal, Roxana Tapia Carbajal, mencionó que el reforzamiento en la aplicación de las dosis, correspondiente a la segunda etapa, se dio sin contratiempos en las diferentes instalaciones de los macro puntos instalados en la Unidad Deportiva Acapulco, Centro Internacional Acapulco, Instituto Tecnológico de Acapulco, Unidad Deportiva ’Jorge Campos Navarrete’ de Ciudad Renacimiento y el Fórum Mundo Imperial.



’Los encargados de la vacunación federal, antes de iniciar estas jornadas, constataron que se tienen las suficientes dosis para toda la plantilla de personas que se vacunaron con la primera dosis hasta la letra Q, y sin problema, vamos a poder cumplir con las metas programadas’, dijo.



La funcionaria especificó que a lo largo de esta semana y hasta el día sábado, se vacunarán desde la letra C a la letra Q, sin embargo, se pide a la población no acudir a dormir en los puestos de vacunación.



Tapia Carbajal también solicitó a la ciudadanía asistir a aplicarse la segunda dosis en el mismo lugar donde recibieron la primera vacuna, debido a que ahí se estableció un censo con su respectivo número de folio. Mientras que las personas que no pudieran aplicarse la segunda dosis, se les informará más adelante sobre su aplicación.



El Gobierno Municipal invita a las personas que tienen entre 50 a 59 años de edad, a realizar su registro para la obtención de su folio de vacunación, una vez que inicie la jornada correspondiente a ese sector.