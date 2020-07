Coadyuvan hoteleros y restauranteros en aplicación de medidas sanitarias en Acapulco

Para evitar nuevos casos de COVID-19, la Secretaría de Turismo de Acapulco realiza recorridos de supervisión permanente en hoteles y restaurantes, con el fin de constatar que cumplan con la aplicación de los lineamientos sanitarios establecidos por la reapertura de actividades.



El titular de la dependencia, José Luis Basilio Talavera, comentó que los prestadores de servicios acatan las recomendaciones implantadas en fase naranja del semáforo epidemiológico, cooperando de manera responsable para no retroceder al rojo que implicaría suspender actividades y volver al confinamiento.



"La alcaldesa Adela Román Ocampo ha exhortado a los acapulqueños de que nos cuidemos, que usemos el cubrebocas, que nos lavemos las manos, que usemos el gel antibacterial y que todos estos elementos sanitarios, como el tapete sanitizante de calzado y guardar la sana distancia, permitan ganarle el terreno a la pandemia, de lo contrario tenemos riesgo de que se vuelvan a cerrar las playas y los hoteles, por eso es el exhorto a toda la ciudadanía para que se sume a estas acciones", planteó.



Con relación a la afluencia turística, Basilio Talavera informo que Acapulco registró este sábado una ocupación hotelera promedio general del 16.3 por ciento; de manera desglosada, la zona Diamante reportó 6.8 por ciento, la Dorada 18 puntos porcentuales y 3.7 la Tradicional.



El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Adela Román Ocampo trabaja de manera coordinada con la Federación, el Estado y prestadores de servicios turísticos, para frenar contagios del nuevo Coronavirus y avanzar en la apertura gradual de establecimientos no esenciales para la reactivación económica, priorizando la salud pública.



REFUERZAN VIGILANCIA EN PLAYAS



En tanto, para que turistas y residentes no relajen medidas preventivas contra el COVID-19, autoridades de los tres niveles de gobierno reforzaron este fin de semana la vigilancia en accesos y franja de arena de las playas de Acapulco.



’Estamos realizando un operativo de exhorto a la ciudadanía, ya que debido a la pandemia que estamos atravesando, está restringido el ingreso de alcohol al área de playa, alimentos, mascotas, no puede haber más de tres personas juntas conviviendo, tampoco debe haber mobiliario como toldos, sillas ni mesas’, explicó el director de Reglamentos y Espectáculos, Julián Nicio López.



El funcionario dijo que por instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, todas las dependencias participan en la vigilancia de la franja costera que corresponde al Gobierno Municipal, desde Icacos hasta Papagayo, con el respaldo de la Marina-Armada de México, Guardia Nacional y Policía Turística.



En los recorridos participan también funcionarios y elementos de Protección Civil, Bomberos, Vía Pública, quienes realizan tareas de persuasión para concientizar a visitantes, residentes y trabajadores de playa sobre las medidas establecidas en los protocolos sanitarios por los tres niveles de gobierno, para contener el avance del nuevo Coronavirus.



El pasado 3 de julio se reiniciaron actividades en la industria turística mediante un acuerdo entre autoridades y prestadores de servicios, que establece la apertura de un 30 por ciento de la capacidad de hoteles y restaurantes, para la reactivación gradual de la economía en fase naranja del semáforo epidemiológico.