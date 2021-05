Coadyuvaré para recuperar los programas que el gobierno federal eliminó, dijo Citlali Jaramillo

Pachuca, Hgo., a 02 de mayo de 2021.



IMPERANTE COADYUVAR Y RECUPERAR APOYOS PARA GENTE MÁS NECESITADA DE LOS BARRIOS DE PACHUCA



- Impulsará la mejora de la calidad de vida de las familias pachuqueñas.



- Compromete coadyuvar para generar una verdadera reactivación económica.



’Es lamentable la reducción de apoyos a gente que más lo necesita, es importante luchar y coadyuvar para recuperar programas que el gobierno federal eliminó’, dijo Citlali Jaramillo Ramírez, candidata a diputada local por el Distrito XII Pachuca, durante su gira proselitista por El Bordo, Ranchitos, Gurriones, Ahilé, Rincón, Peñita, San Rafael, Camelia, Estanzuela entre otros.



La candidata de Va por Hidalgo lamentó la falta de empleos, situación que afecta de manera directa en aspecto económico de los barrios y zona comercial de la capital hidalguense, a ello se suman los nulos apoyos a proyectos productivos para la gente.



’Yo les puedo echar el rollo que sea, pero a la gente lo que le importa es saber que tiene lana en la bolsa, que tienen una oportunidad, para que su familia viva dignamente, y hoy no la hay, se han cerrado muchos negocios y con eso, falta de oportunidades y falta de dinero en la calle’.



Pidió en cada una de las reuniones de la zona, a razonar el voto, a hacer equipo por un Pachuca mejor, por un México que impulse la mejora de las familias.



’Hoy borraron 3 mil millones de pesos menos para Hidalgo, que va en agravio de programas sociales de ayuda a la gente, eso es lo que no debemos permitir, que sigamos en manos de inexpertos, que no sean sensibles con las causas de la gente, eso no debe pasar, un diputado debe de ir a defender el presupuesto y pedir más, pero menos nunca, eso si no’.



Cuestionó el mal manejo de la economía actual por parte del gobierno federal, ya que no se ve reflejada en el nivel de vida.



Reclamó a los actuales diputados que no han luchado por mantener el presupuesto que aportaba en mucho a la entidad y se comprometió a la búsqueda de recuperar montos previos a la llegada de ellos.



Solicitó a los asistentes a las reuniones y a quienes se encontró en sus casas, integrarse al equipo que se llama Hidalgo, porque será así como se podrá trabajar a favor de las familias.