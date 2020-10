(Carta a Don Héctor)





• Coahuila e Hidalgo, presagio del 2021?

• Morena, el gran perdedor de la elección





EL PRI, AL MENOS EN COAHUILA E HIDALGO, está de regreso. Este domingo, 18 de octubre, en estos dos estados del país, hubo elecciones, y en ambos el Partido Revolucionario Institucional, obtuvo una victoria aplastante; en uno, en diputaciones locales, y en el otro en ayuntamientos municipales. La jornada ocurre a menos de un año en que se lleven a cabo las elecciones intermedias, es decir, de diputados federales en todo el país, y se renueven las gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales en 15 estados.



Ciertamente cada elección es diferente, y más cuando es de un estado a otro. Por supuesto, cuentan los candidatos, los intereses y el tipo de electorado. Y es que no es lo mismo el de una entidad del Norte, que el del Centro, del Sur o del Sureste del país. Sin embargo, hay un sentir generalizado y que tiene que ver con temas trascendentales como la economía, la seguridad pública y la pandemia del coronavirus en el país que, en este último caso, ha cobrado la vida de más 80 mil mexicanos.



Por supuesto que los resultados electorales de hoy, en donde el adversario a vencer era Morena, quien sufrió una derrota aplastante, tienen que ver con diversos factores, incluidos los candidatos y el partido, pero es indudable, y eso salta a la vista, que también contaron los resultados del gobierno de quienes perdieron la elección. Ciertamente hay un sentir, una opinión generalizada de que el país, con Morena en la Presidencia de la República, el país va de mal en peor.



Hay que reconocer que en el actual gobierno federal hay un interés por apoyar, por sobre muchas cosas, a los que menos tienen, aunque hay que decir que no hay quién mida la efectividad de los programas sociales ni la seguridad de que éstos lleguen a todos; sin embargo, como coinciden diversos especialistas, los problemas económicos se han agravado, al igual que los de seguridad pública, los de salud con la pandemia, e incluso la corrupción, que es una de las banderas del Presidente.



Todo ello, indudablemente, afecta al país, y si bien hay un amplio sector que continúa apoyando al gobierno federal debido a los recursos entregados a estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, principalmente, hay otro sector de la población, también de gran importancia, que se ha visto afectado considerablemente en sus ingresos y en la pérdida de su empleo y pequeños negocios, que son los que representan el mayor porcentaje del padrón de contribuyentes, cuyos recursos sostienen al gobierno, a sus programas y proyectos millonarios.



Nada pues está aislado, de tal forma que los resultados de hoy domingo tienen un por qué, que incluso podría pasar por el pleito que se traen los grupos de Morena por la dirigencia nacional de ese partido, así como los señalamientos de corrupción de sus dirigentes y del propio gobierno federal que encabezan, y todo ello, a menos de un año de que se lleven a cabo la elección intermedia y las elecciones locales en 15 entidades del país.



Así es, diría el Maestro. Entre esos 15 estados donde habrá elecciones, incluida la de gobernador, se encuentra Guerrero. Además, en la elección de 6 de junio del 2021, se elegirán a 46 diputados locales y autoridades en 81 municipios. Hoy por hoy, la gubernatura la encabeza el PRI a través de Héctor Astudillo Flores, un excelente gobernador del estado, de acuerdo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien además lo ha puesto de ejemplo y lo que debe ser el próximo Ejecutivo estatal.



No obstante, en política nada es seguro. Y en los resultados electorales, tampoco. Al igual que Coahuila e Hidalgo, Morena asegura que en Guerrero también van a ganar. No en balde ese partido tiene incluso hasta cinco aspirantes a candidatos; señalan incluso que hasta con una vaca, si la postulan, ganan la gubernatura, mientras que el PRI, que gobierna el estado, se muestra cauto e incluso el mandatario estatal ha señalado recientemente que no hay seguridad que su partido siga gobernando. EL PRD, señala también por su parte que habrá de dar la pelea por la gubernatura.



Faltan sin embargo varios meses para la elección de gobernador del estado, y si bien el proceso electoral inició en septiembre pasado, los partidos políticos ni siquiera han iniciado su proceso interno para elegir a su respectivo abanderado, y en consecuencia, mucho menos han iniciado las campañas electorales. Todo puede pasar, pues, y en consecuencia nada está decidido.



Nadie pues puede estar seguro de ganar la elección en el 2021. Por supuesto, todos quieren y harán hasta lo imposible para hacerlo. En la elección del 2018, ciertamente los guerrerenses votaron mayoritariamente por el hoy Presidente de la República, y su candidatura arrastró al triunfo a candidatos que por sí solos nunca hubieran ganado, pero en esta ocasión ya no estará en la boleta y los resultados bien podrían no ser los mismos como ocurrió en Hidalgo y Coahuila.



Concluyo: lo ocurrido este domingo en Coahuila e Hidalgo, en donde el PRI arrasó a los candidatos de Morena, bien puede ocurrir el año próximo en los 15 estados del país donde habrá elecciones, incluido Guerrero. Por ahora, bien puede decirse que el PRI está de regreso, aunque hay quienes señalan que el tricolor nunca se ha ido, sino que gobierna el país desde la Presidencia de la República, a través de Morena, bajo el hecho de que prácticamente todos los que integran el gabinete del gobierno federal militaron en el partido del color de la Bandera Nacional.



