PALACIO

Por Mario Díaz



’Coalición flexible’ vs AMLO



-PAN-PRI-PRD competirán en alianza en 158 distritos

-Objetivo: arrebatar mayoría morenista en S. Lázaro

-Olvidan rivalidad política y van contra la 4T



EN teoría la ’Coalición Flexible’ integrada por el PAN-PRI-PRD enfrentará a Morena en los comicios del año próximo, aunque, en la práctica, la realidad es que la tercia partidista contenderá con el creador del Movimiento de Regeneración Nacional: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



En efecto, la decisión del Consejo Nacional panista para autorizar alianzas prácticamente rompió el viejo esquema albiazul y, con el afán de impedir la mayoría morenista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, decidieron participar en coalición con sus acérrimos enemigos ideológicos.



En el entendido de que tal acuerdo operará solo en las entidades federativas en que los partidos aliancistas consideren que tienen pocas o nulas posibilidades de triunfar por si solos.



Sobra decir que, luego de alrededor de 75 años de rivalidad política, los enemigos políticos identificados con la derecha, centro e izquierda en la república mexicana harán a un lado las diferencias ideológicas para enfrentar al lopezobradorismo con el emblema de Morena.



Por supuesto, sin pasar por alto que con el PRI en el poder se dieron los primeros acuerdos o ’concertasesiones’ que permitieron alternancias políticas de color azul en los estados de Baja California y Guanajuato.



La estrategia de la ’coalición flexible’ entre el PAN-PRI-PRD consiste en competir en alianza en 158 de los 300 distritos electorales en el país con la intención de restarle curules a Morena y quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados.



Las respectivas dirigencias nacionales partidistas acordaron participar en alianza en los estados de Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California.

El Partido Acción Nacional designará 61 candidatos aliancistas a la diputación federal; el Partido Revolucionario Institucional decidirá las candidaturas en 53; mientras que el Partido de la Revolución Democrática impondrá sus ’gallos’ en 44 distritos.



Tras evaluar sus posibilidades de triunfo el PAN competirá sin alianzas en Tamaulipas, Jalisco, Morelos y Querétaro, en el proceso electoral que inició formalmente en el mes de septiembre y que terminará con la jornada comicial dominical del 6 de junio de 2021.



Es así como los opositores al régimen de la Cuarta Transformación pretenden restar poder y control gubernamental al presidente LÓPEZ OBRADOR al no comulgar con sus programas de gobierno ni su proyecto de nación.



Eliminar la mayoría morenista en San Lázaro es el objetivo principal del bando opositor a la 4T, pero, en sentido contrario, el partido en el poder confía en retener la supremacía parlamentaria con el soporte de la innegable popularidad del Jefe del Ejecutivo Federal.



El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sabe, bien que sabe, que el control morenista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión es clave para la continuidad de la Cuarta Transformación y sus programas sociales.



En vía de mientras, las conferencias mañaneras se han convertido en la caja de resonancia para criticar la alianza del PRI y el PAN, principalmente, lo que ha dado origen a la denominación del PRIAN. El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha enfocado sus baterías en ese frente político que amaga la continuidad de la Cuarta Transformación.



Desafortunadamente para LÓPEZ OBRADOR, sobran quienes recuerdan que en sus dos anteriores intentos por llegar al Palacio Nacional participó en alianza partidista. Con Morena-PT-PES el ahora Presidente de los mexicanos coronó con éxito sus largos años de esfuerzo partidista, por lo que su postura no se caracteriza por la ecuanimidad.

La política del gobierno de la 4T orientada a las clases marginadas que son la gran mayoría en el país y en el padrón electoral ha sido esencial para mantener por encima del 50% la aprobación ciudadana al gobierno del presidente de México.

Las clases media, media alta y alta que son minoría y que no están de acuerdo con el gobierno de la Cuarta Transformación, difícilmente pueden competir en igualdad de condiciones.

Sin embargo, como dice el dicho y dice bien: la moneda está en el aire.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Por alguna razón que no tiene explicación lógica (o quizás sí) la empresa transportadora de valores Cometra ya no traslada a la caja principal de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, el dinero recaudado en los módulos establecidos.



Personal no sindicalizado y de confianza del gerente GUILLERMO LASH DE LA FUENTE, en las últimas fechas, están realizando esa labor.

Por cierto, algo muy similar a lo que ocurrió durante la administración panista que encabezó LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, cuando se utilizó esa ’caja chica’ para costear gastos de campaña. En aquella ocasión lo recaudado no ingresaba a la tesorería de la JAyD sino a una caja fuerte de grandes dimensiones colocada en la oficina principal del entonces tesorero municipal del trienio.



¿Cómo la ve?

Y hasta la próxima.

