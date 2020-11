¿Coalición PRI-PRD?

Chilpancingo, Gro. 04 noviembre, 2020.-Uno de los principales movimientos electorales de estos tiempos, son sin duda alguna las coaliciones entre partidos para postular un candidato común a la Gubernatura del Estado. Estas conformaciones políticas deberán estar listas el 9 del presente mes, para que al otro día se registren ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

En el encontronazo del próximo año, que será sin duda alguna, muy complicado, Todos los partidos buscarán participar, aliados con otros partidos. El PRI es uno de ellos, y aunque muchos ya lo dan por muerto, lo cierto es que los errores, el divisionismo y las ambiciones personales que prevalecen en otros partidos, le inyectan muchas vitaminas.

’Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud’, reza el refrán. Luego de las serias derrotas electorales que sufrió Morena en los Estados de Coahuila e Hidalgo, los priístas se sienten recuperados, y no les falta razón. Muchos de sus militantes que votaron por Morena en el 2018, ahora están arrepentidos.

La coalición más importante para el cercano proceso electoral, sería entre el PRI y el Partido de la Revolución Democrática. Seguramente el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero mantiene las negociaciones para que eso se logre, sabiendo que es muy importante la unión de ambos partidos, para garantizar el triunfo ante MORENA.

Los acuerdos bajo la mesa son una realidad. Posiblemente por eso fue que el Consejo Político Nacional del PRD dio el triunfo en su encuesta al ex Alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. Se trata de un aspirante con pocas posibilidades de triunfo, por los puntos negativos que acumula.

Eso permitiría establecer una coalición con el PRI, donde el candidato lo ponga el partido tricolor. De entre Manuel Añorve Baños y Mario Moreno Arcos, el segundo tiene mayores posibilidades de triunfo y cero puntos negativos en su contra. Aguirre Rivero tiene una buena relación con Mario y seguramente por esta vía se solucionaría la coalición.

Falta muy poco tiempo para que se determine qué partidos se aliarán para competir en la elección del próximo año. En Morena la unión será con el PT, aunque algunos de los dirigentes de este último, ya están proponiendo a su dirigente estatal para candidato. Veremos y comentaremos.