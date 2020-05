Cobra sin trabajar titular de Turismo en Hidalgo: se tambalea

Aún con la urgencia de diseñar planes que reactiven el sector turístico, uno de los más afectados durante la pandemia de COVID-19 en el país, desde hace dos meses el titular de dicha Secretaría en Hidalgo ha dejado de lado sus responsabilidades para atender sus negocios personales, ello sin que deje de cobrar quincena alguna de forma íntegra.



Eduardo Javier Baños Gómez, titular de la Secretaría de Turismo en Hidalgo, lleva dos meses desaparecido de las juntas virtuales de gabinete; es más, hay días que no contesta ni las llamadas.



Aunque de vez en cuando hace actos de presencia, pareciera que el funcionario "anda de vacaciones" y solamente se sabe de él a través de terceros. Eso sí, permanece atento a sus negocios personales, donde de manera cotidiana envía mensajes en grupos para que sus ingresos no se vean afectados por la pandemia.



En abril pasado este medio evidenció la molestia por parte de estudiantes del Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo (CEUMH), propiedad del funcionario, pues con todo y que el gobernador de la entidad pidió empatía ante la contingencia sanitaria, el integrante de su primer círculo no sólo hizo caso omiso sino que exigió las colegiaturas sin contemplación alguna para nadie, incluso cuando la institución no gozaba de las herramientas tecnológicas para seguir ofreciendo sus servicios de manera remota.



La exigibilidad de las cuotas escolares de forma expedita para sus más de 1 mil 500 alumnos -pese a verse reducidos muchos de sus gastos operativos con la contingencia-, tendría la intención de sostener los gastos de la Correduría Pública No. 4, también de su propiedad.



Tan sólo en los días transcurridos de mayo, el saldo de sus acciones es de una videollamada y una videoconferencia previamente agendadas; dos reuniones con su equipo de trabajo y tres más con otros actores, como él mismo muestra en sus redes sociales.