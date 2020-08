Cobraba millonadas Billy Álvarez por perder finales de Cruz Azul

Así lo aseguró Vicente Reyes, uno de los socios de la organización, quien señaló que perder Finales de Liga con Cruz Azul habría sido un gran negocio para Guillermo Álvarez Cuevas, mientras se mantuvo al mando de la Cooperativa.



En entrevista para Reacción En Cadena, el cooperativista aseguró que cada año en que La Máquina no resultaba monarca del futbol mexicano, Billy recibía 40 millones de pesos gracias a un reaseguro obtenido a través de Banorte.



’Ahora sí ya va a ser campeón Cruz Azul. ¿Por qué? Yo le platicaba ayer a Carlitos Albert, hubo un reaseguro de 40 millones de dólares, si perdía Cruz Azul cada temporada. Se llevaban un millón de dólares si ganaba, pero si perdía se llevaba 40’, explicó.



El socio no ofreció más detalles sobre el supuesto seguro y si se aplicó sobre los años en que los celestes no lograron el título, lo que ocurrió por última vez en el Invierno de 1997.



Reyes manifestó que la Asamblea General decidirá quién se quedará en la presidencia de Cruz Azul.



Por orden de un juez local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tomó posesión esta madrugada de la sede corporativa de la Cooperativa La Cruz Azul, en Gran Sur, para entregarlas a su Consejo de Administración actualmente en funciones, y harán lo mismo en Hidalgo y Oaxaca.



José Manuel Salazar Uribe, Juez Sexagésimo Civil de esta capital, ordenó a la fuerza pública la posesión y entrega de estas instalaciones localizadas en Periférico Sur 5550-5, como parte de un juicio mercantil relacionado con Afianzadora CBL Fiducia, empresa con la que la directiva de Guillermo Álvarez Cuevas presuntamente arrendó bienes de la cementera.CRITERIO