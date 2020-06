Cobran millones de pesos mensuales los responsables del fracaso del Tuzobús

El Sistema de Transporte tipo BRT denominado Tuzobús lleva 5 años sin poder dar los resultados esperados, siendo un fracaso financiero y en movilidad, y no porque se trate de una mala idea o de un proyecto innecesario para la zona metropolitana de Pachuca, sino porque sus impulsores falsearon información con tal de anteponer el negocio a los verdaderos beneficios, lo que a la fecha les sigue dando ganancias millonarias a unos cuantos mientras que los usuarios y las propias finanzas públicas se ven afectadas.



Bien es sabido que las inversiones en Transporte Colectivo son más eficientes que aquellas que se hacen para el uso de vehículos particulares, pero una mala planificación arruinó el proyecto de transporte más ambicioso de Hidalgo.

La principal responsable, una empresa llamada ITS Technology de México SA de CV , misma que tiene todas las características de ser una empresa fantasma y en la que se basaron los estudios para iniciar con el BRT: el tiempo demostró que sus estimaciones fueron incorrectas y muy alejadas de la realidad, pero lejos de ser sancionados, son premiados con contratos millonarios. Los estudios inflados El documento maestro denominado ”Análisis Costo Beneficio BRT Tuzo-Bus Corredor 1 Centro–Téllez ” fue elaborado por Corporación Rehovot con base en la información recabada y elaborada por Logit Brasil e ITS Technology, quienes son responsables de los estudios de oferta y demanda, geométricos, pre-ingenierías, diseños arquitectónicos, diseño de rutas alimentadoras, diseño operacional del sistema, así como levantamiento de campo de rutas existentes sobre la troncal. El documento de 208 hojas en propiedad de este medio constata toda la serie de falsedades en las que incurrieron para poner el proyecto en marcha, con aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en ese entonces encabezada por Gerardo Ruíz Esparza, quien falleció plagado de investigaciones por corrupción por distintas instituciones. La primer gran mentira derivó de la aportación de recursos privados sobre el total del proyecto, contemplando 312.6 millones de los 1 mil 036 millones totales, siendo una proporción del 35% para los particulares y del 65% para el gobierno. La realidad es que los privados solamente financiaron los vehículos -que quedaron en su propiedad hasta que les fueron exigidos por los adeudos en multas-, aportando sólo el 16.3% de la inversión, es decir, menos de la mitad de lo prometido.

Así, mientras ITS Techonology de México cobró 64 millones por la elaboración de estudios que falsearon información, Corporación Rehovot y Logit Brasil cobraron 72 millones de pesos; de las últimas dos empresas sin embargo, no existe rastro alguno de su existencia más allá de ser comparsas para falsear información con la intención de implementar el Sistema BRT Tuzobús.



ITS Technology de México



Si alguien quisiera ubicar a la empresa mediante la búsqueda de contratos en Portal de Transparencia del Gobierno Federal, no encontraría rastro alguno; lo mismo sucede si se busca una página web o si se busca su domicilio fiscal, ubicado en Presidente Masaryk 191 802-B, pues hace años que dichas oficinas fueron abandonadas y puestas en renta nuevamente: desaparecieron din dejar rastro.