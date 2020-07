Cobran mucho y producen poco los legisladores hidalguenses: son floreros en el Senado

Los legisladores que representan a Hidalgo en el Senado de la República bien podrían pasar por "floreros" de la política: en dos años de ’trabajo’, ingresan en promedio una iniciativa cada dos meses y a lo largo de 21 meses, solamente les han sido aprobadas dos.



Lo anterior, pese a que su salario bruto anual para el presente ejercicio es de 2 millones 248 mil 915 pesos.



De los tres senadores que representan Hidalgo, los más improductivos son Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y María Merced González González, quienes han presentado 11 y 8 iniciativas, respectivamente, pero ninguna de estas ha llegado a buen puerto, por lo que no justifican su cargo de representación ciudadana.



Por parte de Julio Ramón Menchaca Salazar ha presentado 15 aunque solamente 2 le han sido aprobadas: la de crear el Gabinete Social de la Presidencia de la República así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.



Hay senadores que tienen hasta 8 iniciativas aprobadas.



Sin embargo, no serían los únicos ’becarios’ con los que cuenta el Senado.



Entre 128 legisladores de la cámara alta se han presentado 2 mil 572 iniciativas, pero solamente 193 han sido aprobadas.



Otros legisladores hidalguenses del Senado, plurinominales, son incluso más ’productivos’ que los que representan la entidad.



Miguel Ángel Osorio Chong presentó 17 y 2 le fueron aprobadas.



También aparece Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, quien tiene 5 iniciativas aprobadas de un total de 28 ingresadas.



A la legisladora le iría mejor como litigante, pues cuenta con más denuncias ingresadas ante la Fiscalía General de la República que iniciativas aprobadas, aunque a al fecha, ninguna de sus demandas ha llegado a buen puerto bien porque no las ha sabido sustanciar o bien porque son notoriamente improcedentes.