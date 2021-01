Cobrará Félix hasta 1,700 pesos por no usar cubrebocas en La Reforma

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma que encabeza Israel Félix Soto, determinó mediante asamblea municipal el uso obligatorio de cubrebocas en las calles, so pena de pagar sanciones de hasta 1 mil 700 pesos por infractor.



La medida, que ya ha sido aplicada por el ayuntamiento de Pachuca desde agosto pasado por ejemplo, no ha sido transparente en los municipios donde se ha aplicado respecto la recaudación que obtiene, además que, tampoco se ha comprobado si la medida coercitiva efectivamente influye para que la población sea más responsable.



Otras medidas de concientización siguen en pie, como las dictadas por el Gobierno Federal, misma que apela al raciocinio de los ciudadanos y a la responsabilidad colectiva en lugar de darle un uso recaudatorio a las recomendaciones.



La modificación a los artículos 17 y 68, del Bando de Policía y Gobierno de Mineral de la Reforma fue autorizada por una mayoría en sesión de cabildo, por lo que quien no respete la disposición será acreedor a una sanción administrativa de trabajo comunitario o el equivalente al importe de 5 y hasta 20 unidades de medida, aproximadamente entre los 448 y los 1 mil 792 pesos.