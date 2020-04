Cobros muy cuestionados en el puerto de Tuxpan

A partir de este mes aplican nuevas tarifas en Sanidad Internacional



A partir del miércoles de esta semana, entraron en vigor nuevas disposiciones de los Servicios de Salud de Veracruz, se aplicarán nuevas tarifas para el cobro de los servicios de sanidad del puerto de Tuxpan, que se encuentran enmarcadas en una serie de ilegalidades y en lo que aparentemente serían actos de corrupción y hasta de nepotismo.



Las nuevas medidas, ya fueron notificadas por oficios con papel oficial y firma de las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria en el puerto de Tuxpan, a las empresas navieras.



En la lista de actos ’sospechosos’ destaca el hecho de que ahora las autoridades de la Secretaría de Salud en el puerto de Tuxpan, están exigiendo que el pago por los servicios de certificación a los barcos que entran, se tiene que hacer el deposito y pago a la cuenta de un particular y no a una oficial de la SESVER como debería de ser.



Los conceptos por los que se está tratando de aplicar los cobros no están contemplados en ninguna ley estatal o federal, excepto la fumigación.



Suman entre 80 y 90 barcos al mes los que entran al puerto de Tuxpan y que tienen que ser ’certificados’ por la oficina de Sanidad Internacional y Comercio Exterior en la Jurisdicción Sanitaria 11, a cargo de Horario Cadena Hernández.



Habría que investigar también que se esté dando un acto de nepotismo, ya que casualmente, en los puertos más importantes del norte y sur del estado, Tuxpan y Coatzacoalcos, el secretario de Salud nombró a sus familiares.



Por lo pronto, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros ya publicó también este miércoles 1 de abril un boletín referente al tema del llamado COBRO CUESTIONADO.



La Asociación Mexicana de Agentes Navieros dice que en la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz a cargo de Marcial Guzmán Díaz, importadores y exportadores tienen otra preocupación, además del coronavirus.



Resulta que los Servicios de Salud de Veracruz aplicarán a partir de hoy nuevos cobros a los buques de carga y combustibles, algo que según dicen parece ilegal, ya que las tarifas son facultad federal.



Documentos emitidos por ese organismo, que también representa a la Oficina de Sanidad Internacional, precisan que los pagos deben realizarse por concepto de servicios de control sanitario a los buques, entre otros, fumigación y ’desratización’.



Le contamos que en esa terminal tan sólo en 2019 ingresaron 834 naves y los cobros de sanidad serán de entre 6 mil y 9 mil pesos, aunque otros conceptos son exigidos en dólares.



Pero lo que más llama la atención, es que los recursos serán depositados a una cuenta del banco BBVA a nombre de Carlos Herrero Guillén, una persona física que no tiene relación con el Gobierno de Veracruz.



Ese nombre es el destinatario que se especifica en un oficio expedido por el responsable de Servicio de Sanidad Internacional y Comercio Exterior, jurisdicción 2 con sede en Tuxpan, Horacio Cadena Hernández.



Además, el cobro no fue notificado ni siguió el proceso de consulta y aprobación con las autoridades federales de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, encabezado por Héctor López.’



Por todas las implicaciones que este asunto tiene, son también distintas las autoridades que deberían de tomar cartas en el asunto, ante lo que representa una evidente cadena de corrupción y nepotismo, que son temas que se supone no pueden ser tolerados y permitidos en la política federal y estatal de la Cuarta T.



