CODHEM emite la recomendación general 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-19 con perspectiva de Derechos Humanos

• La dignidad humana y los derechos humanos deben ser eje de las acciones de las autoridades.



• Recomienda proteger especialmente a grupos vulnerables: personas indígenas, adultas mayores, con discapacidad, mujeres, menores de edad, privadas de libertad, periodistas, personas LGBTI, migrantes, en situación de calle y desaparecidas.



Toluca, Estado de México, .- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por Jorge Olvera García, emitió la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención a la Pandemia por COVID-19 con Perspectiva de Derechos Humanos, a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los 125 Ayuntamientos mexiquenses y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el fin de que redoblen esfuerzos de manera coordinada para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad.



Al considerar que la emergencia sanitaria sentó un precedente mundial y es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, ya que es una enfermedad que no respeta fronteras y se expande rápidamente, afectando a las personas sin distingos de especie alguna, la respuesta de los sistemas internacionales de derechos humanos frente a la pandemia ha sido categórica: no perder la perspectiva de derechos humanos.



El propósito del documento es posicionar a la dignidad y los derechos humanos como ejes de la acción de las autoridades, retomando pronunciamientos y criterios adoptados en el derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la protección de éstos, sin exclusiones ni desigualdad.



dación General considera la realización de acciones y medidas tendentes a la atención y prevención de contagios, en especial de personas indígenas, adultas mayores, con discapacidad, mujeres, menores de edad, privadas de libertad, periodistas, personas LGBTI, migrantes, en situación de calle y desaparecidas.



Las recomendaciones generales indican que es imprescindible la colaboración y el apoyo institucional respecto de las medidas aplicadas para detener la propagación; la Defensoría de Habitantes está en la mejor disposición de coadyuvar en el seguimiento e implementación en el concurso de los esfuerzos de las autoridades, celebra y apoya las perspectivas y medidas de protección a los derechos humanos asumidos por el Poder Ejecutivo estatal, al participar en el Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz de la entidad.



En cuanto a las recomendaciones específicas, la Codhem solicita al Poder Ejecutivo estatal continuar con la amplia cobertura y apoyo a través de acciones concretas, medidas, programas, líneas de atención y estrategias ante el actual escenario, para lo cual, la Comisión ofrece su más amplia colaboración.



Recomienda al Poder Judicial estatal implementar un programa técnico-jurídico para agilizar la integración de carpetas de ejecución y otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada que correspondan a las personas privadas de libertad que cumplan con la Ley Nacional de Ejecución Penal.



A los integrantes de los 125 Ayuntamientos mexiquenses, les requiere mantener y fortalecer las medidas de prevención, contención y atención a la pandemia por COVID-19 con un enfoque de protección y respeto a los derechos humanos, evitando consecuencias negativas o afectaciones a la población, privilegiando la máxima protección de las personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad y reforzando la concientización para el cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia.



Les solicita acatar las disposiciones de autoridades federales y estatales de salud pública y sociales, como la restricción a la circulación de personas, suspensión de actividades no esenciales y el aislamiento domiciliario; mientras las y los titulares del ejecutivo municipal, integrantes del cabildo, defensoras y defensores municipales de derechos humanos deben realizar campañas de difusión de información verídica sobre la contingencia epidemiológica por el virus y evitar la violencia social por información distorsionada, modificando las acciones implementadas conforme las circunstancias de cada municipio o región.



A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) recomienda continuar los servicios presenciales en las Fiscalías especializadas y Ministerios Públicos, así como de las áreas que atienden integralmente a las víctimas de violencia de género implementando medidas de protección afines a cada caso, otorgando atención médica y psicológica a la persona agraviada y canalizarla a las instancias respectivas, garantizando un trato digno y profesional, alejado de cualquier tipo de revictimización, además de ejecutar las diligencias necesarias para la adecuada integración de la indagatoria correspondiente, y privilegiar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.



A la Secretaría de Salud, la Comisión solicita garantizar el derecho humano a la protección de la salud en la entidad, respetando la dignidad humana y la estricta observancia de los principios de la bioética, conforme a los estándares nacionales e internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; mantener el apoyo a las personas trabajadoras del ramo, con insumos, equipos, materiales e instrumentos suficientes que protejan su integridad, vida y salud para desempeñar su labor con seguridad y calidad.



Ponderar en todo momento el principio pro persona durante la atención de salud y que el triaje considere el respeto a la dignidad humana y la inclusión bajo un enfoque de derechos humanos; implementar en los 48 Hospitales que atienden el virus del COVID-19, la estrategia para una asertiva y eficiente comunicación entre pacientes, familiares, personal sanitario y personas periodistas; y garantizar el correcto manejo de cadáveres y prever acciones para evitar la desinformación, actos u omisiones que afecten a familiares y la ciudadanía.



La Secretaría de Seguridad debe garantizar el uso legítimo de la fuerza y ajustarse a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y racionalidad, protegiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad; elaborar un diagnóstico en todos los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social estatal para identificar a las personas privadas de la libertad que reúnan los requisitos de la ley y estándares internacionales en la materia, y pueda solicitar al órgano jurisdiccional la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo de sentenciados.



La Secretaría de Movilidad junto con la de Seguridad, deben continuar con las medidas de protección para garantizar a los profesionales de la salud durante su horario laboral, en el trayecto de su casa al lugar de trabajo y viceversa, y asegurar el acceso y disponibilidad de medios de transporte seguros, libres de violencia y discriminación, gratuitos y de fácil acceso, durante la atención a víctimas de la enfermedad.



La Secretaría de Educación debe adaptar el sistema educativo estatal con estrategias de educación a distancia que respondan a la emergencia de manera oportuna, priorizando la inclusión y privilegiando el interés superior de la infancia al reforzar el aprendizaje y procurar la permanencia de los alumnos.



Por último, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, debe promover la concientización y sensibilización sobre el respeto absoluto de los derechos humanos a la seguridad e integridad personal de mujeres y niñas, a través de un sistema permanente de estricta vigilancia, difusión y recopilación de información para conocer y atender los casos de violencia de género.



Precisa que las acciones en apoyo a mujeres y niñas en situación de violencia por el confinamiento domiciliario, deben considerar que en la recopilación de información y en las medidas de atención, haya respeto a la confidencialidad de las víctimas para no poner en riesgo la seguridad ni la integridad personal.



El organismo defensor ratifica su disposición de colaboración y apoyo en cada una de las etapas de la actual crisis sanitaria y destaca el valor de la solidaridad para arribar de la mejor forma a la recuperación de la sociedad.



La Recomendación General 1/2020 se encuentra disponible para su consulta en el sitio web codhem.org.mx.