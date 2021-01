Coepriss alerta sobre la falsificación de del medicamento Lanfetil-500

WWW.REPORTEROHD.MX



Culiacán, Sinaloa.- Coepriss alerta sobre la falsificación del producto Lanfetil-500 (ácido micofenólico) producido por la empresa Landsteiner Scientific, S.A. de C.V.



Jorge Alan Urbina Vidales, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), informó que han replicado la alerta sanitaria emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la falsificación de este producto que ostenta la siguiente información: Lanfetil-500 (ácido micofenólico) F.F. Tableta, con Registro Sanitario No. 543M2005 SSA y números de lote I20C0012 y I20B0010.



Precisó que esta empresa notificó a Cofepris sobre una investigación realizada por la falsificación del producto Lanfetil-500. En la denuncia sanitaria que recibió Cofepris de Landsteiner Scientific, S.A. de C.V., la empresa informó que el producto referido como falsificado presenta inconsistencias en envase y etiquetado.



Después de la investigación de la empresa y de realizar los análisis correspondientes encontraron inconsistencias del producto falsificado con el original, precisó.



Explicó que el producto original denominado Lanfentil-500 F.F. Tableta, con Registro Sanitario No. 543M2005 SSA, es indicado para la prevención del rechazo de injerto en pacientes sometidos a trasplantes renales, cardiacos y hepáticos.



Apuntó que la empresa Landsteiner Scientific, S.A. de C.V. realizó la investigación incluyendo los resultados analíticos, en dos casos con pacientes que reportaron diferencias en el medicamento, concluyendo que el producto con lote I20C0012 no es reconocido como fabricado por la empresa y el lote I20B0010 solo se distribuyó en el Sector Salud, por lo que no debe encontrarse a la venta al público en general.



Jorge Alan Urbina Vidales informó que como parte del proceso de la empresa Landsteiner Scientific, S.A. de C.V., y del análisis efectuado, se señalan las siguientes inconsistencias encontradas en las piezas recuperadas de los lotes I20C0012 y I20B0010 del producto LANFETIL-500®️ (Ácido Micofenólico) falsificado:



1. La etiqueta del frasco presenta color gris en donde se indica el lote y la fecha de caducidad.



2. Los sellos de seguridad presentan leyendas en inglés o no presentan leyendas.



3. El frasco presenta la base hundida.



Por lo tanto, recomienda a los hospitales privados, farmacias y puntos de venta, abstenerse de adquirir para comercializar productos para uso exclusivo del sector salud, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud.



A la población en general, en caso de identificar alguno de los lotes de los productos referidos en esta alerta, se recomienda no adquirirlos y realizar una denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias para ello es importante que tenga a la mano los datos que permitan identificar el establecimiento donde se comercializan u ofertan.



’Si tiene en uso, deberá revisarlo y constatar que sea original; de tener sospecha, deberá suspender la aplicación y realizar la denuncia sanitaria’, advirtió.



Se recomienda a las farmacias y puntos de venta, adquirir el medicamento únicamente a través de distribuidores autorizados, así como verificar que la información y documentación del medicamento no esté relacionada con estos lotes. En caso de contar con estos lotes, deberá informar a esta autoridad sanitaria.



’A los hospitales privados, farmacias y puntos de venta, deberán revisar sus existencias y en caso de encontrar los productos referidos deberán inmovilizarlos y dar aviso a las autoridades sanitarias’, apuntó.



Jorge Alan Urbina Vidales pidió reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo de este o cualquier medicamento en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica ’¿Te hizo daño un medicamento?’, VigiFlow, e-Reporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS ttps://www.gob.mx/cofepris o a través del correo [email protected]



Advirtió que la Coepriss continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y evitar la venta de medicamentos que puedan representar un riesgo a la población.



’Nuestra misión es proteger a la población a través de la aplicación de medidas de seguridad en establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los medicamentos ilegales, así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente’, concluyó.