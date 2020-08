Cofepris advierte que vacuna Triple Viral no sirve para curar ni prevenir COVID-19

En medio de la pandemia de COVID-19 y una ola de desinformación sobre supuestas curas para la COVID-19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta para desmentir que la vacuna Triple Viral sirva como método para prevenir o tratar la infección por SARS-Cov-2.



La Comisión explicó que la advertencia se da tras la detección de promoción y recomendación de medios de comunicación para hacer uso de insumos y terapias para la salud como tratamientos para el nuevo coronavirus. Pero la Cofepris no es la única institución que ha alertado sobre esta práctica.

No hay evidencia científica sobre la vacuna Triple Viral y su efectividad contra el SARS-Cov-2

El comunicado de prensa emitido por Cofepris puntualiza en que, hasta el 11 de agosto de 2020, en México no hay ningún producto autorizado para prevenir y/o tratar SARS-Cov-2. Tampoco se cuenta con evidencia científica que demuestre que la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) sirva como tratamiento para prevenir y/o tratar el contagio y la infección por SARS-Cov-2.



De hecho, se advierte que la vacuna Triple Viral para prevenir y/o tratar COVID-19 no está autorizada y puede causar efectos adversos a la salud, por lo que no debe aplicarse para un propósito diferente al autorizado.



Al respecto, la dependencia añadió como recomendaciones: consultar a los profesionales de la salud ante la manifestación de cualquier síntoma o duda sobre su salud, buscar información relacionada a la COVID-19 en los sitios oficiales de la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Además, se hace un llamado a los profesionales de la salud a no prescribir o recomendar el uso de tratamientos o medicamentos para un padecimiento distinto al autorizado.

Otros expertos alertaron sobre el uso de la vacuna para tratar COVID-19

Durante el mes de agosto, el Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán y miembros del Colegio de Médicos de Yucatán y el Texas Biomedical Research Institute se han pronunciado en contra de la uso de la vacuna Triple Viral para tratar COVID-19.



De acuerdo con el Diario de Yucatán, la doctora Kikey Achach Medina, presidenta del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán advirtió que la vacuna contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis no puede curar ni prevenir la COVID-19. Además, dijo que el mal uso de esta vacuna pone en riesgo el abasto de estas dosis para pacientes pediátricos que requieren continuar con sus esquemas de vacunación.



“Ante informaciones falsas, la gente se inquieta por usar medicamentos y la vacuna triple viral, ante el coronavirus, cuando no existe alguna evidencia médica para prevención y atenuación del COVID-19, con el uso de éstas. No existe un estudio que diga que si al adulto le ponen la vacuna triple viral tiene asegurado un cuadro menos grave. Eso no hay, no existe hoy”, explicó.



Adicionalmente, se publicó una carta carta en el Diario Yucatán Ahora del doctor Raúl Bastarrachea, especialista en salud pública en el Texas Biomedical Research Institute dirigida a la doctora María Elena González-Alvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, A.C, expone evidencia y referencias científicas que desmienten a la vacuna Triple Viral para tratamiento del nuevo coronavirus.