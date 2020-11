Cofepris alerta por venta de estos medicamentos falsos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización ilegal de los medicamentos Ivermectina e Ivermin.



A través de un comunicado, la Cofepris informó que los medicamentos falsos fueron detectados tras una denuncia de Laboratorios Grossman S.A., quien detectó la falsificación de sus productos tras realizar un análisis comparativo.



La Ivermectina e Ivermin falsificados ostentan la siguiente información:



’Ivermectina, lote No. 382820, fecha de caducidad 22 DIC 2022, frasco 4 tabletas, sin registro sanitario’.



’Ivermin, lote No. SC2025, fecha de caducidad JUN 2023, frasco 4 tabletas, registro sanitario 566M2001 SSA IV’



No son tratamiento contra el COVID-19



La Cofepris recomienda que antes de adquirir el producto se revise cualquier anomalía que presente. Foto: Cofepris

Aunque se dice que estos medicamentos podrían ser utilizados como tratamiento contra el coronavirus (COVID-19), los originales y legalmente registrados son utilizados para combatir cierto tipo de parásitos. Por ejemplo contra el nemátodo, que es una infección causada por un parásito que entra por la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino.



Cofepris recomienda revisar los productos antes de comprarlos

La Cofepris detalló que, contrario a los productos falsificados, los productos originales ostentan la siguiente información:



’El medicamento Ivermectina, tiene la denominación distintiva: IVEXTERM, con Registro Sanitario 566M2001 SSA IV, presentación caja de cartón con 2, 4, 6 o 100 tabletas, el cual tiene indicación terapéutica autorizada de: Escabicida, Pediculicida, Oxiuriasis, Ascariasis, Uncinariasis y Trichuriasis, es fabricado por Tecnofarma, S.A. de C.V., para Laboratorios Grossman S.A.’



La Cofepris recomienda que antes de adquirir un producto se revise y, en su caso, se identifiquen las irregularidades señaladas en la presente alerta.