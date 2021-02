Cofepris aún no discute la aprobación de la vacuna Sputnik V que llegará a México esta semana

Entorno a la polémica que se ha generado sobre la efectividad de la vacuna rusa, Sputnik V, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha sesionado para aprobar la vacuna contra la COVID-19, la cual, está programada que llegue esta semana a México sin que se cuente con mucha información al respecto.



Sputnik V ha sido aplicada en varios países del mundo, incluido Rusia y Argentina, no obstante, aún no se tiene información sobre su efectividad y sobre los efectos secundarios que esta podría ocasionar en las personas. Solamente se tienen datos en idioma ruso, por lo que científicos de diversas naciones aún no terminan de traducirlo.



Al respecto, el periodista Ciro Gómez Leyva cuestionó en su noticiero de Radio Fórmula si el Comité de Moléculas Nuevas ya sesionó para analizar la vacuna rusa, pero, no ha tenido respuesta alguna.



’¿Ya sesionó el Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris para analizar vacuna Sputnik V? debemos estar informados porque sino, luego, López-Gatell (Subsecretario de salud) va a decir que los datos son producto de la infodemia’, aseguró el analista.



Además, detalló que también se pusieron en contacto con la unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Salud para saber si los resultados son positivos o no sobre el antídoto ruso; no obstante, la dependencia federal dijo que ’iba a investigar si la Cofepris lo había realizado’.



Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, tras su llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a finales de esta semana llegarán 870 mil vacunas Sputnik V a México