Cofepris emite alerta por robo, de vacuna contra influenza

CIUDAD DE MÉXICO.- 16 octubre 2020. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta por el robo de 10 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza que serían distribuidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



El IMSS informó a la Cofepris que el pasado 12 de octubre, un camión de la empresa responsable de la distribución de las vacunas, sufrió el robo de 101 piezas de la vacuna Vaxigrip suspensión con número de lote U3J491V, equivalente a 10 mil 100 dosis, por lo que no se garantiza la seguridad y eficacia de este producto y su uso o aplicación representa un riesgo para la salud.







En Neza, el robo de las vacunas

Con relación al robo de un camión subrogado que transportaba vacunas anti influenza en la zona Oriente del Estado de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el lunes 12 de octubre, a las 14:00 horas, a la altura de la Avenida Bordo de Xochiaca y Circuito Exterior Mexiquense, Estado de México, se registró el robo de un camión de servicio subrogado que transportaba un cargamento de 10 mil 100 dosis de vacuna anti influenza del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Estado de México Oriente.



Al tener conocimiento de los hechos, el IMSSnotificó a COFEPRIS del total de piezas y número de lotes robados, a fin de que se tomen medidas preventivas y no se haga mal uso de los insumos.



Asegura que, para no afectar la campaña de vacunación, la Oficina de Representación en el Estado de México Oriente redistribuyó el biológico de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la demarcación, dosis que ya fueron aplicadas.



’Cabe destacar que el servicio en ningún momento fue afectado’, señaló la Institución.



El proveedor del servicio de transporte hizo la denuncia de los hechos correspondientes ante el Ministerio Público.



El IMSS aseguró que se mantendrá atento al desahogo de la investigación y colaborará, en lo que sea requerido, de acuerdo a su competencia.



El Instituto también realizó la denuncia correspondiente por estos hechos como posibles constitutivos de delito ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en Texcoco, Estado de México, y realiza las gestiones jurídicas para que el Instituto no tenga afectación económica por el siniestro ocurrido.





La Alerta Sanitaria



La Cofepris emitió las siguientes recomendaciones:



Al público en general, se le informa que la vacuna fabricada por Sanofi Pasteur, solo se distribuye en el Sector Salud, por lo que no puede adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales.



A los hospitales privados, farmacias y puntos de venta, abstenerse de adquirir para comercializar productos para uso exclusivo del Sector Salud, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud.

En caso de identificar fuera del Sector Salud el lote referido, se recomendó no adquirirlo y realizar la denuncia correspondiente.



Apenas el jueves por la noche, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió dos alertas sanitarias, una por la falsificación y venta irregular de la vacuna tetravalente contra influenza, la cual es producida por el laboratorio farmacéutico Sanofi Pasteur.



La segunda alerta es por la venta ilegal de una vacuna para la influenza estacional la cual es para uso exclusivo del sector público.



El fabricante informó a la Cofepris que recibió reportes sobre su comercialización y aplicación en hospitales, consultorios y centros del sector privado.



Previamente, el presidente López Obrador aseguró que el Gobierno de México presentó una denuncia contra la venta ilegal de vacunas contra la influenza del Sanofi-Pasteur y comercializadas por ’mafias’.



’Sí, hay ya denuncias de utilización de estas vacunas o mejor dicho mal uso de estas vacunas, hay una investigación ya abierta’, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.