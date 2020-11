Coinciden sindicatos en que el Outsourcing sólo los empobreció

Los representantes de sindicatos mexicanos coincidieron que el outsourcing en México ha sido utilizado por empresas y gobiernos para violentar los salarios, pensiones, créditos de vivienda y el derecho a la organización sindica; están a favor de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para regular dicho esquema de subcontratación.



’De antemano sabemos que el outsourcing ha mermado los derechos laborales de todos los trabajadores, inclusive no se les permite organizarse en sindicatos y eso es violar una parte de sus derechos; los sindicatos estamos a favor de que esto se regularice por el bien de los trabajadores’. dijo en entrevista Yadira Ferreira Martín del Campo, secretaria del Exterior del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro.



Para la secretaria general nacional del Sindicato Petroleros de México (Petromex), Patricia Andrade Reynoso, en el país se maneja un modelo del outsourcing con abuso ’El modelo de la subcontratación ha sido mal utilizado y ha dejado a los trabajadores completamente en estado de indefensión’.



Esta semana el Gobierno federal envió al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenarlo y que deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones.



La iniciativa prohíbe la subcontratación del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece castigos a empresas por violar la ley, por ejemplo, hasta nueve años de cárcel para empleadores. El documento busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Sin embargo la iniciativa que fue aplaudida por los trabajadores, fue rechazada por la mayoría de los empresarios, principalmente quienes están en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther.



La Coparmex aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.



En el mismo tenor se pronunció el CCE, que en un comunicado expuso que ’tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de COVID-19’.



El Consejo, liderado por Carlos Salazar Lomelín, recordó que durante 2019 el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes.



El saldo del outsourcing, al que la administración de Felipe Calderón Hinojosa dio inicio y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos, de acuerdo con especialistas en materia laboral y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo confirman. La subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.



Este esquema de subcontratación en México, a todas luces desventajoso para los trabajadores, no sólo fue aprovechado por las empresas, también por los gobiernos, principalmente para los servicios de limpieza.



En Mexico, las empresas encargadas de los servicios de limpieza de las oficinas de gobierno tienen ganancias aseguradas, ya que actualmente son pocas las personas encargadas de la limpieza las que gozan de un contrato directo. Es común ver a personas encargadas de estas tareas con un uniforme que tiene el logotipo de la empresa atrás. No hay límite de edad, ya que son o muy jóvenes o personas de la tercera edad y también se contrata a personas con capacidades diferentes, en nombre de la ’no discriminación’, pero son sectores de la población trabajando en condiciones precarias. Son personas que aunque trabajan en oficinas que ofrecen a sus empleados generosas prestaciones, ellos carecen, en su mayoría, hasta del seguro social.



De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), 21 empresas son las que sobresalen en el mercado y concentran más de 2 mil 100 contratos por mas de 7 mil 316 millones de pesos, obtenidos no únicamente en un sexenio, sino que provienen desde la administración de Vicente Fox Quesada.



Esta semana, un grupo de trabajadores de limpieza del Metro de la Ciudad de México protestaron en la terminal Tláhuac, de la Línea 12, porque llevaban varios meses sin recibir su salario. Los empleados pertenecían al Consorcio Multigreen, una empresa proveedora de servicios de limpieza para el Sistema de Transporte Colectivo, y el Metro no se hizo responsable.





De nuestro inbox



Esta mañana, trabajadores de la limpieza del metro de la #CDMX, bloquean el acceso a los torniquetes en la Estación del Metro #Tláhuac de la Línea 12, exigen el pago de sus salarios que durante varias semanas no reciben. pic.twitter.com/B3u2jqgJUZ — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) November 10, 2020





El titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó que las empresas que utilizan mecanismos de outsourcing ilegal deberán regularizarse, ya que se tendrá que regular.



El titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, mencionó que las empresas que utilizan mecanismos de outsourcing ilegal deberán regularizarse, ya que se tendrá que regular.

"Tenemos que revisar a los clientes y empresas que generan el mecanismo de outsourcing ilegal (…) para que también sean investigadas en el congelamiento de cuentas y que no sigan utilizando esos recursos de operaciones simuladas. Se les acabó la fiesta, se tendrá que regular", declaró durante su participación en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación que se lleva a cabo en el Senado de la República. Con información de Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO