Colabora Colegio de Notarios del Estado de México en las caravanas por la justicia cotidiana

• Reconoce Edoméx trabajo comprometido del Colegio de Notarios para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias de la entidad.



Toluca, Estado de México, .- Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continúan brindando asesoría jurídica a través de las transmisiones en vivo que se realizan en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH) del Gobierno del Estado de México.



Durante la última transmisión, Iván Barrera, Subsecretario de Justicia, puntualizó que uno de los objetivos de las Caravanas es asesorar a las familias mexiquenses para que puedan contar con certeza jurídica sobre su patrimonio.



En este sentido, agradeció el trabajo y la estrecha colaboración del Colegio de Notarios del Estado de México, ya que sus integrantes han sido aliados para poder regularizar el patrimonio de las y los mexiquenses, ofreciendo descuentos en las Caravanas de hasta 80 por ciento en sus servicios.



’El Colegio de Notarios ha sido un aliado permanente de esta administración, en donde hemos podido contar en cada una de las Caravanas de un notario, para poder realizar distintos trámites.



’El tema del día de hoy, además de que es de suma importancia, también nos va a permitir poner en orden muchos de los papeles que dejamos al final que regularmente no le damos la importancia para poderlos regularizar’, enfatizó el Subsecretario de Justicia.



Durante esta emisión en vivo, Arcadio Sánchez Henkel, Notario Público del Estado de México, consideró que esta modalidad de trabajo de las Caravanas permite un acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades, ya que se traduce en un contacto directo para facilitar trámites, en este caso, en materia hipotecaria y de escrituración.



’Dar las gracias por esta oportunidad que nos permiten a nosotros como parte del Colegio de Notarios, a mí en lo personal por la oportunidad que se me da de poder participar y colaborar con las Caravanas por la Justicia Cotidiana, el cual es un acercamiento directo con las y los ciudadanos mexiquenses.



’De mucha valía, de mucha importancia porque, por un lado, lo digo en lo personal como ciudadano, nos permite el contacto directo con los servidores públicos, nos permite tener ese acercamiento y conocer cuáles son los trámites que podemos solventar y darle solución de forma breve y sencilla’, aseguró.



En la décima emisión en línea, Jaqueline Baza, Registradora de la Propiedad y del Comercio del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), y Damaris López, integrante del programa Caravanas por la Justicia Cotidiana, respondieron las dudas e inquietudes sobre los procedimientos a seguir, para obtener las escrituras de una propiedad una vez que se ha concluido el pago del crédito hipotecario.



Durante esta transmisión, José Mario Gómez, usuario de Facebook, preguntó: ’En enero de 2018 el banco me envió por correo la carta de instrucción, ya no puede realizar el trámite con el notario ¿Cómo puedo realizar el trámite a través de Caravanas y cuál sería el costo?’



’Acércate con nosotros, pásame tu dato, les cuento que ya tenemos nosotros en Caravanas por todo el trámite la cancelación de hipoteca, ya incluye el pago ante el IFREM, es de 5 mil pesos, entonces acércate con nosotros’, respondió Damaris López.



En tanto, César Morales preguntó: ’Yo terminé de pagar mi crédito Infonavit hace dos años, tengo las escrituras, pero ¿Qué debo hacer para liberarlas?’



’Ya terminó de pagar su crédito, lo que tiene que hacer es acudir con la institución que le otorgó ese crédito, ya que acude a la institución y cumpla con los requisitos le van a dar su carta de instrucción al notario, tendrá que ir al notario y el notario nos enviará el instrumento para inscribirlo’, respondió la Registradora de la Propiedad y del Comercio del IFREM.



Cabe destacar que las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.