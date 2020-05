Colaboradora de Ana Guevara, que también la embarra, es denunciada por extorsíón

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, Ana Gabriela Guevara Espinoza, es denunciada por extorsión tras otorgar un contrato millonario con Conade.



Lo anterior lo dio a conocer El Financiero, medio especializado en política y finanzas. En la investigación se expone la carátula de la denuncia por extorsión, en donde se acusa que la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 exigió un pago previo de 150 mil pesos, para otorgar de forma directa un contrato por servicios de alimentos a un comedor operado por Conade. Además de dicho ’anticipo’, pidió un 15 por ciento de 16 millones 901 mil 552 pesos, total de lo sufragado en el contrato.



En la denuncia se señala a Armida Ramírez Corral como la intermediaria de Guevara Espinoza para el trato con Carlos Donaciano Solórzano Pineda, representante legal de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA de CV y quien presentó la denuncia. Armida Ramírez, ex presidenta municipal suplente de Xalapa en 2004, se presentó ante Donaciano como una persona muy cercana a Ana Gabriela y quien sirvió como vínculo para cerrar el contrato de ’Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores’, el cual tuvo como vigencia de julio a diciembre de 2019.



La intención del soborno era mantener la relación de forma multianual, pero Carlos Donaciano argumentó que no recibió pago alguno durante los seis meses de suministro de alimentos, por lo que su empresa se fue a la quiebra. Por tal razón no saldó el ’moche’ para renovar el contrato.



Armida presionó por dicho pago y señaló que Ana Guevara ya se encontraba ’muy molesta’ por lo mal que estaba saliendo el negocio. Exigió que se le pagara dos millones novecientos mil pesos, cúmulo de los sobornos a la ex atleta y a la ex funcionaria priista.



Debido a que Armida no recibía el pago por el contrato, la misma intermediaria expresó que había sido privada de su libertad en un hotel de la Ciudad de México el 26 de febrero de 2020 por ordenes de la titular de Conade.



Armida se reunió con Carlos Donaciano, acompañada de elementos de la Fuerza Civil comandados por ’El Comandante Corona’. Dicho comandante amenazó al dueño de CIMSA de pagar las exigencias económicas previamente marcadas.



Donaciano aceptó entregar dicho pago de dos millones novecientos mil pesos, cifra que entregó al ’Comandante Corona’. 24 horas después del pago, Armida se comunicó con el empresario para señalarle que dicho recaudador no aparece, ni la millonaria suma.



El ’Comandante Corona’ resultó ser Edgar Álvarez, supuesta pareja sentimental de Armida Ramírez. Ella misma fue quien reportó a las autoridades su desaparición y de quien no se conoce su paradero hasta el momento. SIN EMBARGO