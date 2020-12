Colapsan hospitales en Nezahualcóyotl ante oleada de contagios por covid-19

Ante el alarmante incremento de casos positivos de pacientes con Covid 19 registrado en los últimos días, en el municipio de Nezahualcóyotl, los únicos Hospitales del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), han colapsado.



Tanto el hospital Gustavo Baz Prada, como el Hospital General La Perla, ya no tienen camas disponibles y el medicamento para el tratamiento de los pacientes, empieza a escasear.



Ante está situación, se ha implementado un operativo especial con presencia de elementos de la Guardia Nacional, policia Estatal, Municipal, en los Nosocomios, así como sobrevuelos en helicóptero, para detectar y evitar reuniones en las calles.



Mediante el uso de altavoces, los gobiernos estatal y municipal, han emitido audios de alertamiento a la población, con la finalidad de que se extremen precauciones.



En uno de estos spots y a través de pintas en bardas, se puede escuchar y leer... "¿Dónde quieres pasar las Navidad, en el panteón o en tu casa?"



Médicos que han soportado hasta estos días la Pandemia, hacen un llamado a las autoridades para que no los abandonen y en especial a la población a ser solidarios y responsables.



Hasta el dia de ayer, en Nezahualcóyotl suman más de 13,000 casos positivos de Covid 19 y 1719 defunciones por el mismo mal, por lo que el alcalde de este municipio, Juan Hugo de La Rosa García, señaló que de no contenerse el alarmante incremento en los casos de Covid, se tomaría la decisión de pasar a semáforo Rojo.