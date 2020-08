Coldwell y Ochoa Reza también huelen a cárcel por caso Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando a los miembros que integraban el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados.



De acuerdo con lo que publica El Universal, fuentes ministeriales le confirmaron que el 27 de septiembre del 2019, la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que no sólo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.



La Auditoría Superior de la Federación identificó en su denuncia a los principales responsables de entre los 38 funcionarios y consejeros de Pemex, PMI Holdings, PMI Norteamerica, PMI Infraestructura y Desarrollo y Pro Agroindustria, involucrados en la operación,



En este sentido, además de Emilio Lozoya aparecen en la lista Edgar Torres Garrido, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados.



Asimismo Pedro Joaquín Coldwell, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, quien era subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.



Otros de los nombres que figuran son los de Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, quien fungía como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Actualmente la carpeta permanece en integración, aún no ha sido presentada ante un juez federal y tampoco se han solicitado las comparecencias de los 38 exfuncionarios y asistentes señalados como presuntos responsables.DIARIO AVANCE TABASCO