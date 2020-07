Colectivo de Mujeres 50+1: Alto a la Violencia Política en Razón de Género

*Columna publicada en www.indidadorpolitico.mx



La violencia política en particular es aquella que interfiere en el ejercicio de los derechos políticos de las personas y tiene como objetivo evitar o alterar su libre participación en la toma de decisiones públicas. Entre todos los sectores víctimas de violencia política en México destaca la población femenina, pues a pesar de todos los mecanismos diseñados para defender su participación, las mujeres siguen encontrando enormes obstáculos para ejercer sus derechos político-electorales.



La violencia política es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. En el Colectivo Nacional de Mujeres de 50 más 1, las diversas opiniones sobre este tema son recurrentes y las distintas voces de mujeres son una sola.



La violencia política en razón de género es una de las prioridades desde el Colectivo 50+1 están trabajando.



’Esa omisión, esa falta de oportunidad, ese acto o acción desde lo público o lo privado hace que las mujeres no tengan los derechos que les corresponda, es sin lugar a dudas, una violencia que se genera en una actividad voluntaria (propia), que ha cambiado el rostro de nuestro país’, así se pronunció María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



Las voces desde distintos ámbitos, que buscan la reflexión y la equidad de oportunidades…



Mirna Zavala Zúñiga, Secretaría de Administración del Estado de Morelos:



’Las mujeres debemos aportar nuestro talento en favor de nuestra sociedad. Por eso hoy, nuestra tarea es promover nuestros derechos. No a la violencia política, unifiquemos nuestros derechos’.



Patricia Barragán, Concejal de la Alcaldía Magdalena Contreras:



’Lo logramos…El Tribunal Electoral y la Fiscalía deben emitir órdenes o medidas de protección en reparación del daño a favor de las mujeres, que denuncien ¡violencia política en razón de género!



Ma. Teresa Ochoa, integrante del colectivo 50+1:



’Por qué merecemos gobernar en igualdad numérica y sustantiva, decimos NO a la violencia política en contra de las mujeres. Nunca más, un proceso sin nosotras’.



Dennisse Hauffen, integrante del colectivo 50+1:



’La democracia mexicana tiene grandes retos, uno de ellos, es garantizar a cada mujer en poder participar en la política, lo que incluye su derecho a postularse, ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, su integridad y su reputación sean dañadas. Luchemos por una vida, libre de violencia’.



María del Carmen Carreón, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México:



’El legislador busco la herramienta de erradicar, prevenir, sancionar y reparar todos los casos de violencia política de género cometidos en contra de la mujer, a través de la vía penal, electoral de responsabilidad administrativa, por medio del procedimiento especial sancionador. Las autoridades estamos obligadas a incluir la perspectiva de género’.



Mariana Rodríguez, Presidenta del Colectivo 50+1 capítulo Tamaulipas:



’La violencia política de género es un flagelo que debería estar ya erradicado de nuestro país, de nuestro sistema político. En lugar de eso, hemos visto un terrible renacimiento de casos de compañeras que han sido recientemente víctimas de esta violencia’.



María del Mar SalaFranca, integrante del colectivo 50+1:



’Es considerada violencia política divulgar imágenes o información basada en estereotipos de género para difamar y desacreditar la capacidad o habilidades de cualquier mujeren política y en el ejercicio de su cargo’.



Kehila Kú, Diputada Federal por Jalisco:



’Este año 2020 hemos visto con mayor énfasis como se pretende normalizar la violencia hacia nosotras las mujeres, nos han querido intimidar para no salir a la calle, para tener miedo, para no pelear un salario igualitario entre hombres y mujeres, nos quieren intimidar para no defender nuestros derechos. En el terreno político pasa lo mismo, las mujeres sufrimos violencia en distintas formas, nos subestiman si somos jóvenes o si consideran que no tenemos la experiencia para asumir un cargo, subestiman nuestra capacidad en la toma de decisiones. Para muchos, solo somos buenas participando en un tema de mujeres. Esta es nuestra lucha, es hora de decir basta a la violencia política, demostremos que todas, absolutamente todas tenemos la capacidad de decidir y de actuar’.



El Colectivo Nacional de Mujeres 50+1 que tiene representación en todos los estados del país, liderado de manera exitosa por la ex senadora de la república y ex diputada María Elena Orantes López, quien ha conjuntado a un grupo de mujeres de diferentes partidos políticos, académicas, activistas y especialistas en temas de paridad y género, con la finalidad de impulsar el empoderamiento de las mujeres y visibilizar los derechos humanos de género, para alcanzar la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública de nuestro país.



