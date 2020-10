Colectivo de Periodistas afirman que es urgente aprobar ley de Proteccion en Edoméx

En las próximas horas la comisión de gobernación y puntos constitucionales de la Legislatura mexiquense iniciará la revisión, análisis y discusión de al menos dos proyectos de ley de protección presentados por las fracciones parlamentarias de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Acción Nacional (PAN), de las cuales deberá surgir un sólo dictamen para ser presentado ante el pleno.



Ambas iniciativas incluyen propuestas y comentarios hechos por diferentes grupos de periodistas de toda la entidad, incluyendo al Colectivo de Periodistas del Estado de México que ha trabajado con intensidad en los últimos 15 meses para lograr una ley que proteja el ejercicio profesional del periodismo y no sólo de las personas que lo ejercen.



Las propuestas que serán analizadas por las y los diputados mexiquenses coinciden en aspectos fundamentales como la creación de un organismo público encargado de brindar protección a quienes se encuentren en riesgo con motivo de su trabajo informativo.



Pero también los diferentes proyectos han encontrado coincidencias en el reconocimiento de derechos de periodistas, como el derecho al secreto profesional y el derecho de cláusula de conciencia.



El Colectivo de Periodistas del Estado de México ha señalado que a nivel internacional se han reconocido hasta 14 derechos para el ejercicio profesional y de quienes lo ejercen, por lo que insiste en la necesidad de que cualquier ley de protección que apruebe el Congreso mexiquense, incluya derechos para periodistas.



El reconocimiento de prerrogativas para el ejercicio libre y profesional del periodismo son parte de la salvaguarda que el Estado mexicano debe brindar para que la protección del periodismo y sus periodistas sea integral.



Para el Colectivo de Periodistas del Estado de México el reconocimiento de los derechos de secreto profesional, de cláusula de conciencia, de autor y de firma, de acceso a información de interés público y otros derechos propuestas en los proyectos de ley, es una condición fundamental para reducir las vulnerabilidades de quienes ejercemos la labor de informar.



Contar con un marco jurídico que reduzca vulnerabilidades generará el ambiente propicio para que se reduzcan las agresiones cometidas por cualquier actor político, pero especialmente aquellas provenientes del poder publico en cualquiera de sus representaciones.



En estos días trascendió la eliminación de 109 fideicomisos administrados y operados por el Gobierno Federal, entre ellos el fideicomiso que administra los recursos del fondo de protección de periodistas a nivel federal, lo que sienta un mal precedente para los esfuerzos de dotar de mejores herramientas y recursos legales para el periodismo libre.



Bajo este panorama el Colectivo de Periodistas del Estado de México hace un llamado a todos los partidos políticos representados en el Congreso a no legislar al vapor sino con conciencia.



Durante agosto y septiembre pasados el Colectivo se reunión con todas las bancadas partidistas, excepto Encuentro Social, de donde surgieron compromisos de incluir derechos y no sólo un mecanismo de protección, en la definición de una ley de protección integral al ejercicio profesional del periodismo.



El Colectivo, integrado por periodistas de todas las regiones del Edomex, reitera su llamado al Congreso mexiquense a asumir el momento histórico y aprobar lo que puede ser la mejor ley de protección en todo el país y que sea una ley que sobre todo, garantice el derecho de la ciudadanía a ser informada de manera libre y democrática.