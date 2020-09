Colectivo Nacional de Mujeres 50+1 exige la correcta impartición de justicia de la menor violentada en San Luis Potosí

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



Marcela Alemán, madre de una víctima de abuso sexual y un grupo de feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), esto debido a que no ha obtenido justicia para su hija, quien fue abusada por el personal de un colegio privado, en San Luis Potosí.



La madre de la víctima asegura que, aunque los dictámenes médicos y psicológicos comprueban la agresión sufrida por la menor, los señalados no han sido detenidos, por lo que, subrayó, ’no se va a retirar del recinto hasta recibir una solución del organismo’.



La impunidad en este caso ha llevado a Marcela Alemán a tomar las instalaciones de la CNDH junto con otras familiares de víctimas. En ese lugar, la mujer se amarró a una silla y dijo que no se ’desamarrará’ hasta que las autoridades castiguen a los responsables del abuso sexual de su hija.



La lucha de Marcela Alemán comenzó en marzo del 2017, siete meses después de que su hija ingresó al colegio Luis Gonzalo Urbina, en San Luis Potosí, cuando descubrió que la menor, de entonces cuatro años, volvió de la escuela con popo en los calzoncillos, lo que derivó en el inicio de su lucha por obtener justicia para su hija.



Con respecto a estos lamentables hechos el Colectivo Nacional de Mujeres 50+1, que preside María Elena Orantes, realizaron un pronunciamiento respecto a la violación de la menor de edad en San Luis Potosí, donde resaltan:



-Que la Fiscalía General del Estado investigue a fondo los hechos ocurridos.

-Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la Coordinación de Derechos Humanos de Matehuala, exijan la correcta impartición de justicia.

-Que la familia de la menor, tengan acceso, sin ningún impedimento a una debida atención integral y especializada.

-Garantizar la integridad tanto física, emocional y psicológica de las víctimas directas e indirectas, así como el otorgamiento de las medidas cautelares para su protección.



#JusticiaYa



#50más1