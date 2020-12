Redacción AN / LP

14 de diciembre 2020 4:52 pm

Colegio Electoral de EU confirma formalmente victoria de Biden sobre Trump

Foto: Reuters

El demócrata Joe Biden ganó este lunes la votación del Colegio Electoral estado por estado que determina formalmente la presidencia de Estados Unidos, prácticamente poniendo fin a la tambaleante campaña del mandatario Donald Trump para revertir su derrota en las elecciones del 3 de noviembre.



California, el estado más poblado, entregó sus 55 votos electorales a Biden el lunes por la tarde, poniendo oficialmente al exvicepresidente por encima de los 270 votos necesarios para asegurar la Casa Blanca.



Según los resultados de noviembre, Biden obtuvo 306 votos en el Colegio Electoral frente a los 232 del republicano Trump.



Horas antes, los electores en varios estados importantes donde Trump ha intentado revertir el resultado sin éxito (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin) también votaron por Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero. junto a su compañera de fórmula Kamala Harris.



Tradicionalmente una formalidad, la votación del Colegio Electoral, programada para el lunes por la ley federal, asumió una importancia enorme debido a las afirmaciones infundadas de Trump de fraude generalizado.



Biden planeó un discurso en horario estelar a las 7:30 pm ET del lunes (0030 GMT del martes) para marcar la ocasión y pedir a los estadounidenses que ’pasen página’ en la era Trump.



’La llama de la democracia se encendió en esta nación hace mucho tiempo’, se espera que declare, según extractos publicados por su equipo de transición. ’Y ahora sabemos que nada, ni siquiera una pandemia, o un abuso de poder, puede apagar esa llama.



’En esta batalla por el alma de Estados Unidos, prevaleció la democracia’.







Futuro de Trump en manos del Congreso



No existía prácticamente ninguna posibilidad de que la votación del lunes negara la victoria de Biden y, con la campaña legal de Trump para revertir los resultados fracasando, las vagas esperanzas del presidente de aferrarse al poder descansan en persuadir al Congreso de que no acepte la votación electoral del lunes durante una sesión especial del 6 de enero.



Una vez en el cargo, Biden enfrenta la desafiante tarea de luchar contra la pandemia de coronavirus, revivir la economía de Estados Unidos y reconstruir las relaciones desgastadas con los aliados de Estados Unidos en el extranjero por las políticas de ’Estados Unidos primero’ de Trump.



En Arizona, al comienzo de la reunión de electores, la secretaria de Estado, Katie Hobbs, dijo que las acusaciones de fraude de Trump ’habían llevado a amenazas de violencia contra mí, mi oficina y los que están hoy en esta sala’, repitiendo informes similares de amenazas e intimidación en otros estados.



’Si bien habrá quienes estén molestos porque su candidato no ganó, es evidentemente antiestadounidense e inaceptable que el evento de hoy sea algo menos que una tradición honrada celebrada con orgullo y celebración’, dijo Hobbs, de afiliación demócrata.