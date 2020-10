Colgado con una corbata en el interior de su domicilio y sin saber el motivo un sujeto se quito la vida en el municipio de La Paz

La Paz, Mex. -Aunque ahora no se trató de un asalto con violencia, riña entre pandilleros o algo que se le parezca, de cualquier forma, las calles de esta localidad, se volvieron a ver envueltas en actos de muerte, tal es el caso de un individuo que por razones desconocidas escapo de la vida por la puerta falsa.

Por ello, y gracias a la solicitud de vecinos pidieron que llegaran al domicilio de calle Narciso Mendoza en la colonia Ampliación Tecamachalco, sitio en donde Mario A de 32 años, ya se encontraba sin vida y para ello utilizo una corbata, dijo su cuñado Lidio M de 46 años a los representantes de la ley, agregando que se desconoce los motivos del porque su pariente decidió tomar tan fatal determinación

Al lugar de los hechos, llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes corroboraron el deceso del multicitado sujeto.

Los uniformados acordonaron el lugar donde se encontró el cadáver número 115 en esta lista negra de la administración que preside la presidente municipal de la tercera edad Feliciana Medina Serrano, quien entre otras cosas no tiene ni siquiera tantita idea de como frenar la ola de crímenes en esta demarcación, aunque como dijimos al princincipio, este caso no se le achaca al crimen organizado