Colgado y sin vida encontraron al presunto asesino del ex magistrado, Luis Miranda Cardoso

La Fiscalía del Estado de México informó que Arturo ’N’, presunto implicado en el asesinato del ex magistrado Luis Miranda Cardoso, papá del diputado del PRI, Luis Miranda Nava fue hallado sin vida la noche del lunes.



El reporte de la Secretaria de Seguridad, señala que después del pase de lista a las 22.30 horas y no responder, revisaron la celda asignado en el Centro Penitenciario Santiaguito, Arturo ‘N’ no respondió y fue hallado sin vida colgado del cuello con un pantalón sobre los barrotes de una ventana , fue detenido el 16 de agosto por Policías de Investigación, era presunto implicado en el homicidio del ex magistrado, Luis Miranda Cardoso.