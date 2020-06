Coloca IMCO a Hidalgo en ’Muro de la vergüenza’ por no tener alguna vocación competitiva destacable

De acuerdo con el índice de Competitividad Estatal (ICE), Hidalgo pertenece al grupo de 16 entidades que no están al nivel de competencia del resto, toda vez que entre sus atributos, no goza de alguna característica que le de una ventaja destacable sobre el resto de los estados del país.



En esta ocasión, el Índice elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reconoció a las entidades que dentro de alguno de los 10 subíndices, ocuparan el podio en sus prácticas: en ese tenor existen 16 que podrían ser rankeadas según la obtención de ’medallas’ en tanto las otras 16 simplemente son descartadas y tomadas por igual, formando parte de lo que calificó como ’El muro de la vergüenza’.

Las mejoras



Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no haya habido avances o retrocesos.



Hidalgo ganó 3 posiciones en tres subíndices distintos, quedó igual en otro, y retrocedió en 6 de ellos.



Contemplando la metodología actual, que no es comparable con la anterior y de la cual incluso IMCO dice que se descarten los ejercicios anteriores (¿¡!?), Hidalgo ocuparía la posición 19 en competitividad de manejarse un ranking y tendría un saldo neto de 10 posiciones a favor en los subíndices, equivalente a la mejora de 1 posición general dado que los indicadores fueron homologados para tener el mismo peso, como expresa el documento (todos fueron llevados a una escala de 100).



Así, con la actual metodología, Hidalgo pasó de la posición 20 a la 19 (aunque esta no se expresó de esta forma para evitar confusiones con la metodología anterior).