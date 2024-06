TEXCOCO, Estado de México.- Como parte de la política en materia de bienestar animal y del compromiso de dar voz a los que no la tienen, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez colocó la primera piedra del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies, a fin de proporcionar un espacio de atención digna y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.



’Este proyecto me llena de emoción porque me ha tocado ver como batallan al no tener un techo, comida, o atención médica. Por eso reconozco el trabajo colaborativo y la sensibilidad de nuestras instituciones para brindarles a estos compañeros de vida una segunda oportunidad’, subrayó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En el plantel Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la Gobernadora mexiquense hizo entrega de equipos de cómputo para laboratorios digitales destinados a los planteles de los municipios de Acolman, Amecameca, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Teotihuacán, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Texcoco.



’Para mí es un privilegio poner El Poder de Servir a disposición de los jóvenes, y contribuir a que mejores espacios académicos y herramientas le permitan a la comunidad universitaria fortalecer sus conocimientos, habilidades y experiencias’ señaló la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Este Centro se construirá y operará mediante un convenio de colaboración entre la UAEMéx y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), con el apoyo de la comunidad universitaria, será un espacio para atender a aquellos seres sintientes que por alguna razón se encuentran en situación de calle.



’En el Estado de México cada vida es importante, cada ser tiene voz, y los jóvenes son el principal agente del cambio de la transformación. El trabajo en equipo es el motor que hará de nuestra entidad un territorio en el que el desarrollo y el bienestar sea para todos’, puntualizó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



En su oportunidad, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector de la UAEMéx comentó que el Rankings de Times Higher Education ubica a la Casa de Estudios Mexiquense como la tercera universidad pública estatal con mayor compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; de ahí la relevancia de reafirmar el compromiso con los proyectos de protección a los animales de compañía y en situación de calle, acciones que les han permitido alcanzar esta distinción.



Por su parte, Alma Diana Tapia Maya, Directora General de CEPANAF informó que además del Centro Integral en Texcoco, se construirán dos más, uno en el Parque Sierra Morelos, en Toluca; y otro en el parque ubicado en el municipio de Atlacomulco. Asimismo, destacó que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es pionera en la implementación de acciones para el bienestar animal.



’La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez instaló la Mesa de Trabajo de Alto Nivel ’Construyendo el Bienestar Animal en el Estado de México: Por una reforma Integral’, para crear un nuevo marco normativo para el cuidado y protección animal en el Estado de México, donde sea totalmente reconocido el bienestar animal’, señaló.



La Directora General de CEPANAF refirió que durante presenta administración se ha atendido de manera urgente el control de la sobrepoblación de animales de compañía y en situación de calle.



’En este tiempo hemos atendido a más de 6 mil 575 animales con acciones de esterilización, vacunación y desparasitación, en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Texcoco, Toluca, evitando el nacimiento de 598 mil 829 ejemplares en situación de calle; este logro también beneficia al medio ambiente evitando la producción de 58 mil 743 toneladas de materia orgánica desechada por los animales’ explicó.



En el evento estuvieron Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Eréndira Fierro Moreno, Secretaria de Administración de la UAEMéx; Sergio Roldán Vásquez, Director del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria, y Elizabeth Terrazas Ramírez, Presidenta Municipal de Texcoco.