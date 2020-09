Colonos de la Rubén Jaramillo denuncian a Invisur; han recibido amenazas para desalojar sus casas

Ciudadanos de la colonia Rubén Jaramillo, ubicada en la zona poniente de la ciudad y con vista al mar, denunciaron que apoderados legales del Club Residencial Punta Brava, en contubernio con la delegada de Invisur, Brígida Rosa María Trani Torralba les están cobrando cuotas inalcanzables por sus terrenos y darles sus escrituras.



En conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Sindicato de Redactores de la Prensa, la representante de los colonos , Guadalupe Arenas Palemonte, pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo para que se resuelva la problemática, que ha llegado desde recibir amenazas, hasta el quemar una vivienda que se resistió al hostigamiento de una compradora con suficiente capital económico.

En la reunión que se realizó en las oficinas del Sindicato de Redactores de la Prensa, estuvieron presentes más de 40 colonos, quienes exigieron acuerdos porque no se niegan a pagar sus terrenos, pero no permitirán que continúe la presión y hostigamiento por parte de Invisur y los supuestos dueños de esa zona.



“Hay falsos líderes que se dicen nuestros representantes, pero nosotros somos los verdaderos fundadores, tienen que respetar el precio por metro cuadrado que se acordó y no estar hostigando a los ciudadanos que llevan 20 años viviendo en la colonia", dijo.