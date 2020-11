Colosal ’Estafa maestra’

Si en la ’Estafa maestra’ participaron 11 dependencias federales –incluido el Ejecutivo Federal- y ocho universidades, desde luego que la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, no está sola ni orquestó el saqueo de 7,760 millones de pesos del erario público y tienen que ser llamados a cuentas el resto de los involucrados.

Si el ex oficial mayor Emilio Zebadúa ofreció colaborar como testigo para delatar al resto de sus asociados, desde luego que la ex lideresa del PRD tiene que hacer lo propio para evitar pasar en la prisión el resto de sus días por uno o varios delitos en los que hubo cómplices de todos los niveles.

Y es conveniente hacerlo, no sólo porque así lo demanda la aplicación de la Ley, sino para terminar con las mafias que se forman al interior de la administración pública en todos sus niveles, en detrimento de la Nación. Resulta conmovedor ver las imágenes de las inundaciones en Tabasco mientras otros están inundados en dinero.

Si Rosario Robles se negara a colaborar sería cómplice o encubridora –aunque es señalada como la directa responsable-, del resto de la mafia y no aportaría al saneamiento de la administración pública, por lo cual está obligada a señalar al resto de los culpables en beneficio no sólo propio, sino del país, puesto que la Estafa Maestra es una demostración de cómo se usan las instituciones para beneficio de unos.



TURBULENCIAS



Promueve Ramírez Pineda Ecos-Bienestar



Las diputadas Inés Leal Peláez y Leticia Collado indicaron que el Programa ’ECOS para el Bienestar’ que promueve el Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, representa un nuevo modelo de salud en el país en beneficio de toda la población, y reconocieron el trabajo que realiza Ramírez Pineda al frente del Instituto y su compromiso en el ISSSTE por la salud de los oaxaqueños y de todo México. El funcionario recorrió la costa oaxaqueña y también estuvo en la Cuenca del Papaloapan en medio de la turbulencia política por la disputa de la candidatura al gobierno del estado…El Congreso Local de Oaxaca aprobó una reforma a la Fracción I del Artículo 195 del Código Penal para para sancionar como delito de pornografía infantil, a quien utilice medios digitales y /o redes sociales para que una persona menor de edad realice actos sexuales o de exhibicionismo corporal de índole sexual. La pena será de nueve a 14 años de prisión y multa de 700 a 900 veces el valor de la unidad de medida de actualización…Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País, celebraron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no avalar y no firmar el anteproyecto de decreto Villalobos-Scherer-Romo el cual no prohíbe el glifosato ni los transgénicos. De esta forma, expusieron, se logró que se diera de baja el decreto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), una propuesta contraria a los dichos y declaraciones del mismo presidente. Se manifestaron por que se publique un decreto que vaya en línea con las declaraciones del Jefe del Ejecutivo de prohibir los transgénicos y el glifosato hacia 2024. ’Ahora, se abre la oportunidad para que exista un decreto presidencial que responda a los más de 20 años de lucha campesina, de comunidades, ciudadanas (os), científicas (os), académicas (os) y organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y glifosato en el país y en defensa de la soberanía alimentaria de México’, destacaron…



