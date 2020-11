Columna Agenda Mexiquense de Mi Libreta

Pastor Tapia.



20 de Noviembre de 2020



Fortalecer el bienestar; Del Mazo.

¡Sí a la libertad de la mariguana!

A examen 5, 304 aspirantes al IEEM.





’Mi administración, ésta comprometida para que se cumpla con la reforma laboral, con su principal objetivo que es fortalecer el bienestar, el desarrollo y las oportunidades de los trabajadores; las instituciones del Estado de México tienen el compromiso de hacer de la entidad una tierra justa y de oportunidades’, reconoce el gobernador Alfredo Del Mazo, quién estuvo acompañado del titular del PJ y de la STyPS, Ricardo Sodi y Luisa M., Alcalde Luján, respectivamente.





Hizo hincapié en que la entidad, es uno de los ocho estados del país que ya pusieron en operación Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales federales y estatales en las zonas de Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco, ’el Estado de México da un paso decisivo en la transformación de la justicia mexiquense y en la consolidación de medios alternativos de solución de conflicto’. Reconoció el trabajo y compromiso por hacer de la justicia mexiquense una justicia moderna y cotidiana, que ha sido realizado por el Poder Judicial de la entidad, que preside Ricardo Sodi Cuéllar.



En este sentido, el presidente Sodi Cuellar indicó que la justicia laboral en el PJEdomex, es resultado del esfuerzo de un equipo de trabajo profesional y dedicado, así como de una colaboración interinstitucional de los tres poderes de la Federación y el Estado.

Agradeció a los diputados Karina Labastida y Luis Antonio Guadarrama, por su esfuerzo y acompañamiento para lograr la reforma. Además, a las titulares del Trabajo por su profesionalismo y apoyo.



Expresó que el Poder Judicial ha recibido a nueve delegaciones de diversos estados para conocer el modelo de implementación del nuevo sistema, a quienes se ha orientado y compartido experiencias, porque México es un todo y los tribunales deben colaborar para lograr un objetivo común, que es la consolidación de la reforma constitucional.



Mientras que Alcalde Lujan expreso: ’yo debo reconocer, y no lo digo por estar aquí, que el Estado de México ha sido el más avanzado, pionero en esta reforma, el compromiso es evidente, siempre se lo hemos reconocido y los ponemos como ejemplo, porque realmente ha sido por convicción, el estar ahí, el poder construir… no es una tarea sencilla, y menos para el Estado de México que es un estado muy grande’.



DE MI LIBRETA

… El análisis en materia de despenalizar o desregular el uso del cannabis, era ya inaplazable, comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal… El dictamen fue aprobado en lo general por 82 votos a favor; 18 en contra y 7 abstenciones. El documento contiene la opinión de más de dos mil personas, entre los que se encuentran especialistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, consumidores y público en general, que participaron en Parlamento Abierto, mesas de discusión, simposios, conferencias y foros especializados…



Monreal mencionó que uno de los objetivos primordiales del dictamen, es alcanzar la pacificación en el país, que por años ha sido víctima de la violencia provocada por el narcotráfico, además de velar por el respeto al derecho libre del desarrollo de la personalidad… Al ser aprobado, sostuvo, generará un marco legal que, además de despenalizar el consumo en usuarios, impulsará el desarrollo de la industria de las modalidades psicoactiva y no psicoactiva para fines industriales, personales y de uso adulto…



Sostuvo Monreal, que México avanza para aprovechar el fortalecimiento de las condiciones comerciales actuales… Hoy, aproximadamente 5,304 postulantes presentarán su examen virtual para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral 2021, en dos horarios de 9:00 a 11:00 horas y 13:00 a 15:00 horas, esto después de haber completado la primera parte del registro de la convocatoria publicada por el IEEM…



Previo a la aplicación de la evaluación que consta de 100 reactivos a responder en dos horas, se llevó a cabo un simulacro, con el fin de familiarizarse con el formato y corroborar los procedimientos técnicos que se ocuparán… Entre los temas a tratar destaca redacción, ortografía, operaciones básicas matemáticas, sobre cultura política democrática y mecanismos de participación ciudadana; sistemas electorales nacional y local; partidos políticos, candidaturas independientes; paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género…



Para Fernanda Castillo, presidenta honoraria del DIF, uno de sus principales compromisos es fortalecer la red de atención a la discapacidad con unidades y centros de primer, segundo y tercer nivel, informó Miguel Ángel Torres, titular de dicho organismo en la entidad, al supervisar los avances de las obras en la nueva Unidad de Rehabilitación e Integración Social de Tenango del Aire…



Durante el pleno de la sesión de la LX legislatura mexiquense, Miguel Sámano propuso a sus pares, derogar la fracción IV del artículo 243 del Código Penal del Estado de México; toda vez que la atenuante de responsabilidad penal para el delito de infanticidio por razones de honor, no es acorde con el sistema normativo actual. Indicó que la regulación del delito no se sustenta en la protección de los derechos humanos; ’se trata de argumentos que correspondían a la sociedad de otra época y que, sin embargo, aún prevalecen en el Código Penal vigente’ …



Por último el día de hoy el Gobierno del Estado de México entrega propuesta de paquete fiscal 2021 en la LX Legislatura a las 2 pm.