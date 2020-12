Columna Agenda Mexiquense diciembre 4 - 2020

Pastor Tapia.



48 % con equipo de intubación: O´ Shea.

Senado, no descarta periodo extraordinario.

Baca elimina el deporte de la UAEM.





Reuniones sociales con más de ocho personas representan un importante riesgo de contagio de COVID-19, informa el Secretario de Salud, Gabriel O´ Shea. Ante dicho riesgo, conmina a la población mexiquense a evitar estos eventos y fortalecer las medidas sanitarias preventivas como uso de cubrebocas, lavarse las manos de manera frecuente y practicar la sana distancia.



Indicó que las reuniones en las que participan más de ocho integrantes se han convertido en una importante fuente de contagio, por lo que exhortó a la población a actuar con responsabilidad y evitar este tipo de reuniones que parecen inofensivas, pero son la causa de la mitad de los rebrotes que se han contabilizado en los últimos días de acuerdo con la epidemiología de las diferentes jurisdicciones.



O´ Shea, continúo: ’se ha detectado que la mitad de los brotes que tenemos se dan en las fiestas, en las carnes asadas de los domingos, en donde participan más de ocho, 10 o 20 personas, ahí es donde se están generando el problema por lo que pido a la población responsabilidad y que incrementemos las medidas sanitarias’. Comentó que diversas actividades sociales en las que participaban 100 y hasta 200 personas se han clausurado en la Zona Metropolitana del Valle de México.



De acuerdo al Secretario de Salud mexiquense, actualmente se tiene una disponibilidad de 2 mil 600 camas generales, de éstas, 615 cuentan con ventilador, lo que se traduce en una ocupación hospitalaria de 56 por ciento en lo general y 48 por ciento con equipos de intubación y ventilación mecánica en el Valle de México; respaldó el llamado del Gobernador, Alfredo Del Mazo, referente a no bajar la guardia ante el crecimiento en el ritmo de contagios por COVID-19.



DE MI LIBRETA

… El apoyo de la 4T hacia la clase trabajadora es definitivo; el Congreso revisa con cuidado la subcontratación laboral, para exigir el pago justo de salarios, prestaciones conforme a la Ley y, además, el pago de los impuestos a que ha lugar…



Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador definió dos prioridades legislativas: la reforma a pensiones a favor de los trabajadores y la subcontratación. Por la tarde, el presidente del Senado, Ricardo Monreal, habló sobre la Agenda Política, a desahogarse la próxima semana. Hay varios pendientes como: reformas a la ley de disciplina financiera; acuerdos sobre la secretaría de Marina para el próximo año y otros a desahogar, como la igualdad salarial, de la Comisión del Trabajo…



Mientras que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, en plática con los periodistas que cubren la ’Fuente del Senado’, menciono que se está al pendiente del proceso que sigue la regulación de las Outsourcing para darle seguimiento y garantizar los Derechos de los Trabajadores. Y que la próxima semana, diversas comisiones, habrán de subir al pleno los dictámenes de aquellos asuntos que cuenten con el consenso del Senado y sean avalados por la mayoría. El chiapaneco, no descarto un posible periodo extraordinario de sesiones para enero, previo consenso de la Junta de Coordinación Política…



La STyPS, Martha Hilda González, y el Presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi, encabezaron una reunión en la que se revisaron los avances de la implementación de la Reforma Laboral y el Centro de Conciliación Laboral en la entidad. En el encuentro, la funcionaria estatal destacó la buena coordinación que se ha dado con entre ambos.



Sodi mencionó que esta primera reunión, después de la implementación de la Reforma Laboral, permite hacer una evaluación, así como planear y desarrollar un esquema de trabajo para compartir información para mejorar los resultados. Reconoció, que están plenamente coordinados con la Secretaría del Trabajo, lo que garantizará que el modelo de sistema de justicia laboral continúe en marcha en territorio mexiquense… E indicó que es muy importante mantenerse en comunicación con los sindicatos y empresarios para conocer sus planteamientos, a fin de seguir mejorando en cuanto a la justicia laboral…



Con motivo del 152 aniversario del natalicio de Andrés Molina Enríquez, Marlon Martínez convocó a los mexiquenses a trabajar con el ejemplo del ilustre mexicano. El legislador, los convocó a la unidad, para superar la pandemia que no distingue clases sociales, género, nivel educativo, ideologías políticas o creencias religiosas. Ante el pleno del legislativo, Martínez, mencionó que la realidad actual se ha tornado complicada e incluso desalentadora, por lo cual reconoció las acciones de los tres órdenes de gobierno para salir de esta crisis ’ganaremos esta batalla, aprovechando al máximo la oportunidad que nos brinda el destino para ser solidarios’ …



Donde siguen lloviendo quejas es en la UAEM, por la situación que se vive en la Secretaría de Cultura Física y Deporte que dirige Mónica Marina Mondragón y donde decenas de deportistas de esa casa de estudios se quejan del nulo apoyo que han recibido en la administración de Barrera Baca, en contraste con la creación de al menos diez direcciones que prácticamente son ’elefantes blancos’ de atletas de alto rendimiento, así como de las jóvenes promesas de educación media superior y superior, y ni qué, decir de los equipos de fútbol que eran el estandarte del deporte universitario…



Desde su campaña, Baca señaló que el deporte no sería uno de sus prioridades y cumplió. Primero con la desaparición del equipo de fútbol Potros; en el último año de su administración, dio a conocer que el equipo dejaba de participar en el torneo debido a falta de recursos, lo mismo pasó con el equipo de la Tercera. Vaca borro el deporte de la Máxima Casa de Estudios…