Columna Agenda Mexiquense

27 ENERO, 20213850



Pastor Tapia.



La buena. Que el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, está convencido de que en mayo debe elegirse a su sucesor o sucesora; que la pandemia no es motivo para cancelar o aplazar el proceso, pues finalmente, el gran elector es el Consejo Universitario. Por lo que puede diseñarse algún mecanismo para realizar la consulta a los tres sectores: Académico, 7, 942; Administrativo, 4, 455 consejeros, y Alumnos de la comunidad universitaria. Si una enseñanza ha dejado el trabajo en línea a la universidad es que puede realizarse una consulta virtual en línea, una consulta viable que recoja las expresiones e inquietudes de los universitarios.



La mala. Que ahora que lo han convencido sus asesores estrella sobre la imposibilidad de ampliar su periodo o dejar un interino cercano a él, está determinado a imponer a su alfil, armar un proceso a modo, una Convocatoria con destinatario, un traje a la medida de su más fiel colaborador. El plan es impulsar a toda costa la candidatura del inexperto y sumiso Abogado Luis Raúl Ortiz, El Becerro y si por alguna razón no cuaja ese prospecto entonces dejaría paso a quien comparte su apellido y estilo de conducción, el Secretario de Investigación Carlos Barrera Díaz.



Pero la cosa no para allí, como quien dice, para aparentar que hay democracia va a instruir la participación de dos directoras, dos mujeres que luego declinarían por quien él considera el bueno. Tal parece que Alfredo Barrera no entiende. Por el bien de la universidad, ojalá recapacite y no se enterque en querer torcer el proceso y demostrar ahora sus dotes políticas, habilidades que nunca mostró para conservar el bien ganado prestigio de la casi bicentenaria institución.



DE MI LIBRETA

… Sin mostrar apego alguno a su propuesta de la Ley Banxico y tras aclarar que en ningún momento desea debilitar ni tampoco poner en riesgo la autonomía del Banco de México, el senador Ricardo Monreal, comentó que continúa conversando con Hacienda, con la UIF, con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y espera llegar a algún acuerdo pronto…



Algunos pendientes señalados por el senador Monreal es con COFECE y la minuta que tiene la Cámara de Diputados, en donde el Senado actuará como un órgano interesado en que se resuelva de la mejor manera el problema en las comunidades y en el ingreso de divisas vía turismo y otras actividades legales. Además, con Hacienda está por programarse una reunión con el secretario Arturo Herrera para abordar algún mecanismo de solución…



A Monreal, se le caracteriza por su serenidad y su ánimo conciliador, por ello no fue nada raro que, durante la Plenaria de los senadores de Morena, celebrada de manera digital, exhortó a sus pares a dejar el debate pendiente ya que se encuentra convencido de la Iniciativa y de la Minuta, pero también está actuando de manera razonable, y en caso de que la Cámara Baja la mejore, enriquezca o modifique, como Cámara de origen, se actuará en consecuencia…



De los órganos autónomos, el legislador mencionó que no vale la pena desgastar el tema ni el debate, ya que corresponde esperar a que el presidente de la República envíe su iniciativa porque ’no sabemos qué alcances, ni qué sea lo importante’ …



Nancy Gómez, presidenta municipal de Chicoloapan, ha ganado a pulso 18 denuncias penales de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La militante de Morena es demandada por abuso de poder, exceso de la fuerza pública, daños en propiedad ajena e invasión de predios, propiedad del Gobierno del Estado de México…



La denuncia fue presentada por Rosalba Pineda y Eduardo Velasco, representantes del Movimiento Antorchista, quienes argumentaron que estaban al corriente en el pago a través de la tesorería municipal. Pero, a la mera hora, los recibos, resultaron apócrifos. ¿Quién se robó el dinero? … Quienes están que no les calienta el sol, son los maestros de las secciones 17 y 36 del SNTE. A través del PANAL en su convenio de coalición con Morena y PT para las alcaldías, diputaciones locales, síndicos y regidores. En lo referente a las preferencias municipales, llevan preferencia en los municipios de Acambay, Amanalco, Cuautitlán, Chiconcuac y Huehuetoca. Así como a las diputaciones en Chimalhuacán, Tejupilco e Ixtlahuaca. Los inconformes sostienen ’con el PRI, íbamos a la segura’. Ya no es aquel PANAL que conducía Elba Esther Gordillo, hoy, solo quedan escombros…



El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM, les dio luz de a los candidatos independientes que buscan las presidencias municipales de Calimaya, Nicolás Romero y Metepec, Sergio Gómez Quiroz, Francisco Castillo Alcantar y Pedro Antonio Chuayffet Monroy – hermano de Emilio, ex gobernador, ex Secretario de Gobernación y ex titular de Educación, entre otros cargos-, respectivamente…



Aquellos que supongan que Alfredo Castillo Cervantes se encuentra preocupado por la inhabilitación de la Función Pública por una década, están muy equivocados, el funcionario que fue uno de los que más respaldo Enrique Peña Nieto, a pesar de sus grandes errores, se encontraba más preocupado porque se desencadenara una cacería en su contra a causa de las pifias, abusos y problemas que ocasionó en Michoacán…



En aquella entidad, donde desempeñó el cargo de Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, orientado a frenar el avance del narco, provocó una severa división que llevaron a enfrentamientos y muertes…



Ello sin considerar las quejas constantes por su actuación, los despojos de bienes, los saqueos y hasta el robo de minas, sobre todo de minerales que se exportaban hacia China, además de ser el autor de que las llamadas autodefensas fueran armadas, sin considerar que en esos grupos se infiltraron decenas de sicarios y narcos…



La presencia de Castillo Cervantes en Michoacán es recordada como un verdadero lastre. El Virrey, llamado así por ser impuesto desde el centro del país, por el presidente y que contó con todo el respaldo político, legal y financiero, es un personaje que deberá enfrentar no una inhabilitación sino un proceso penal.



Comparte tu opinión

comments