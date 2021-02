Columna Agenda Mexiquense

Pastor Tapia

Las campañas electorales conocidas como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto, serán puestas a prueba en estas elecciones del 2021, debido a la pandemia causada por la COVID-19.



Tradicionalmente, en México, las campañas se caracterizan por eventos públicos masivos, con giras de las candidatas y candidatos por el territorio que comprenda la lista nominal que necesitan para ganar; además de las otras actividades como propaganda, anuncios en radio y televisión. Sin embargo, este tipo de campaña ha de ser diferente en esta ocasión.



Las redes sociales, sean Facebook, Twitter, WhatsApp, y plataformas digitales serán el mayor soporte para los partidos políticos para ganar el voto. Innovación y creatividad dominarán la inserción de los partidos para generar el material de propaganda electoral que establezca la cercanía entre sus candidatos/as y la población votante.



En sus últimas elecciones, Estados Unidos fue ejemplo de la suspensión de actividades como mítines y prevaleció la falta de interés de la ciudadanía en asistir, por temor a contraer el coronavirus; sin embargo, su jornada electoral fue altamente participativa, dadas las diferentes modalidades para ejercer el voto contempladas en su sistema electoral, lo que nos invita a repensar las formas para ejercer el sufragio consideradas en la legislación electoral mexicana. Nuestro país no va a escapar a esta coyuntura, con una cifra de fallecidos por coronavirus que asciende a 153 mil 639, al día 27 de enero del 2021, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.



La sociedad mexicana ha tomado consciencia de lo importante que es obedecer las medidas sanitarias para evitar contraer el virus: sana distancia, uso de cubre bocas y evitar las aglomeraciones. Los partidos políticos y las instituciones democráticas somos corresponsables en la realización del proceso electoral y también en proteger la salud de la ciudadanía y sumarnos a los esfuerzos del gobierno federal.



Fuerza X México, consciente de ello, ha decidido elaborar material digital en el que nuestros candidatos/as comunican a la ciudadanía sus planes de trabajo y compartiéndolo en las redes sociales. Recordemos que, dadas las circunstancias, la cercanía con el electorado no es solamente física, sino que desarrollemos la constante comunicación con ellos/as, atendiendo sus preguntas, peticiones, escucharlos a través de las tecnologías, sus ideas y proyectos para mejorar sus municipios y estados; desarrollar la confianza que esté sustentada en la credibilidad del cumplimiento que demos a las promesas de campaña.



Las campañas electorales en tiempos COVID-19 definitivamente no serán las mismas, pero con la colaboración de todas y todos, serán exitosas y este proceso electoral será periódico, pacífico y marcadamente democrático.







Mtro. Jorge Alejandro Neyra González.



Representante Propietario del Partido Fuerza por México ante el Consejo General del IEEM.



