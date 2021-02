Columna Agenda Mexiquense

Febrero 15

Pastor Tapia.



Contrario a lo que cree el rector, entre la comunidad e integrantes del Consejo Universitario, priva un extraño sentimiento de unidad para ir en contra de todo lo que diga y proponga la Vaca.



Todos le dicen que sí, pero sólo le dan atole con el dedo, porque nunca como ahora hay una comunidad dispuesta a ir en contra de todo lo que suene a Barrera. Cosecha lo que sembró en cuatro años y, ¡cuidado! porque ahora siembra el rumor de que la Universidad ya no es como antes, que aquí, ’nada más sus chicharrones truenan’ e incluso sus secuaces en redes han divulgado imágenes con claros mensajes a Lerdo 300, mensajes que demeritan a quien despacha desde ahí.



Si como pregona Barrera Baca, la Universidad ha cambiado y hoy es democrática, entonces cabría preguntarle por qué nunca impulsó esa democracia en la elección de directores e integrantes de consejos de gobierno y académico. En cambio, en franca violación de la Ley y del Estatuto impulsó la ’elección-designación’ de consejeros universitarios ’encargados del despacho’, una figura que no existe en la normatividad y que todos han visto como parte de su estrategia para como él supone, pueda controlar al Consejo Universitario.







No hace falta ser un erudito en leyes para darse cuenta de que la Convocatoria aprobada y emitida el pasado viernes, antes que ser un traje a la medida para algún o alguna aspirante, es una armadura para que los indeseados por el actual rector no entren al proceso. Ya ni hablar de la objetividad e imparcialidad, pero sí de su ilegalidad.



Por todo ello, es muy previsible que este fin de semana se hayan preparado fundadas demandas para impugnar dichas bases y que la Comisión Especial Electoral tenga mucho trabajo a partir de hoy, pues como se ha venido diciendo, la comunidad universitaria no está dispuesta a acatar o cumplir los caprichos del peor rector de la historia de la universidad.



Llama la atención el ataque a una de las posibles candidatas a través de los voceros en redes -encabezados, dicen los que saben, por quien maneja la comunicación en la UAEM y un grupo de ’comunicadores’ con sueños de dirigir una facultad- atacan y violentan a una posible aspirante, habría que ver qué opinan los colectivos feministas que al inicio del año pasado de manifestaron en contra de la violencia contra las mujeres y Barrera Baca es uno de los principales violentadores.



También, es muy probable que, fiel a su costumbre y como ocurrió con el caso del Contralor interno y de juicios entablados por docentes y administrativos, Alfredo vuelva a perder este litigio, que exhiba nuevamente su impericia, su falta de sensatez y que su terquedad termine sepultando su proyecto monárquico.



DE MI LIBRETA

… De acuerdo al Secretario de Salud, Gabriel O´ Shea, llegaron a la entidad 102 mil 760 vacunas contra Covid-19 de Oxford-AstraZeneca, que serán aplicadas a adultos mayores de la entidad. Las dosis serán aplicadas a partir de hoy en los municipios de: Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Atlautla, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapusco, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, El Oro, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tomás de los Plátanos, respectivamente…



Se le recuerda a la población que es importante realizar el registro previo de las personas mayores que deseen vacunarse en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, acción que permitirá agilizar el proceso de inoculación…



El Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, exhortó a los alcaldes de la entidad mexiquense, a difundir entre la población las disposiciones anunciadas para transitar a semáforo epidemiológico naranja, a partir de hoy, mismas que comprenden ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya están abiertos… Los convoca a que la transición sea de manera responsable y cuidando en primer lugar la vida y la salud de los mexiquenses, al evitar contagios por COVID-19…



Por otra parte, Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial, mencionó que, al cambiar el Semáforo de Control Epidemiológico a color Naranja, a partir del próximo miércoles se reanudan términos plazos procesales e inicio de actividades presenciales en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de México. El aforo presencial por sala tribunal de alzada, juzgado o unidades administrativas, será hasta el 50% de los servidores judiciales adscritos….



José Manuel Uribe, Secretario General del SMSEM, José Manuel Uribe, agradeció a la investigadora, Ana Laura Gallard, la ponencia ’El referente identitario cultural del currículum en Educación Básica’ por compartir sus conocimientos con los maestros y expresó el deseo de que la conferencia sea de utilidad para retroalimentar los saberes de los profesores y para proyectar, en un futuro cercano, una mejor intervención dentro de las aulas, en beneficio de la sociedad. La ponencia registro gran aceptación por parte de los maestros…



La Secretaría de Salud en coordinación con la Coprisem, suspendieron este sábado un baile público en el municipio de Ixtlahuaca que reuniría a más de 500 personas, con motivo del Dia del Amor y la Amistad; actividad que no está permitida por contravenir las medidas sanitarias para el control y mitigación del COVID-19. El titular de la Coprisem, Santiago Ramos inició un procedimiento jurídico-administrativo a efecto de determinar la sanción y multa que corresponda a las faltas cometidas por los organizadores. Quien no debe de ser ajeno a esta sanción es el presidente municipal, Juan Luis Solalinde por permitírselos…



Con el propósito de vincular a las personas que buscan una oportunidad laboral, a partir de mañana, la Secretaría del Trabajo mexiquense inicia las Ferias de Empleo en su formato virtual, así lo informó el Director de Empleo y Productividad estatal, José Corona. El funcionario dijo que para este año se contempla la realización de 40 eventos virtuales, en los que se estima que ofrezcan más de 4 mil 760 plazas vacantes…



Acción Nacional, denunció ante el IEEM a la edil de Atizapán, Ruth Olvera, por actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos para promoción personalizada por lo que se le inició un procedimiento sancionador, mencionó Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del PAN el IEEM… De acuerdo a Malo, su otrora aliada, puso en marcha un Programa de apoyo Económico Emergente para personas en situación de vulnerabilidad por disminución o pérdida de ingresos como efecto de la contingencia sanitaria por la Pandemia dirigido a las estructuras de Morena ya que es con opacidad en las reglas de operación y la asignación de beneficiarios…



