Columna Agenda Mexiquense

Pese a que en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) llevan ya 9 meses de realizar sus actividades de forma semipresencial y en línea debido a la pandemia por COVID-19, el activismo del Alfredo Barrera y su séquito de aduladores más cercanos no para y, ahora más que nunca, visitan los espacios, ’platican’ con sus directores y buscan acercamiento con personajes y líderes de opinión al interior de la institución.







Sus intenciones, según nos relatan, están orientadas a complacer los afanes reeleccionistas o perpetuadores en el poder a quienes mucho ya califican como el peor de la historia universitaria; torcer la Ley para que pueda continuar en el cargo, ampliar su periodo o bien, dejar un incondicional que pueda seguir controlando tras bambalinas y con ello conducir el proceso de elección.







Sin importarle en lo más mínimo el interés superior de la universidad, al más puro estilo del satanismo, porfirismo o callismo, Baca prende convencer al Consejo Universitario de que lo apoye en su ambición que ya está muy definida de cara a la sucesión:







A) Evitar que haya elección en el mes de mayo bajo el argumento de que no hay condiciones para realizar la auscultación cuantitativa a los sectores; B) Que el Máximo Órgano de Gobierno le autorice permanecer en su encargo hasta que la pandemia haya cedido, lo cual es completamente impensable para una mente sana; C) Como hasta ahorita no ha tenido el control del proceso, colocar a un subordinado al que pueda controlar y que éste prepare el camino para su elegida o su elegido, que seguramente saldrá del círculo más cercano a sus afectos; D) Evitar a toda costa la participación de dos candidatos o más que puedan estropear sus planes. Es decir, que haya un candidato único, su candidata o candidato.





Suena realmente increíble su cortedad de miras, pues en lugar de estar pensando en cómo sí podría realizarse las elecciones, no, Baca, ve, cómo satisfacer sus afanes personales y reeleccionistas. Pero falta ver qué es lo que dice la comunidad universitaria, porque cada vez se suman más Voces pidiendo que ya se vaya, que se diseñen nuevos mecanismos y se haga la elección.







DE MI LIBRETA

… ’La emergencia sanitaria trajo consigo una de las peores crisis económicas de los últimos cien años. Se espera que 2020 arroje una contracción de la economía mundial cercana al cinco por ciento, cifra que, para el caso de México y de acuerdo con los pronósticos, llegará hasta el nueve por ciento, reconoce Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República…



E indicó que, no se puede negar que los efectos de la pandemia seguirán latentes, pero la puesta en marcha de las campañas de vacunación, a nivel mundial y en México, auguran un escenario más optimista para este año que hoy comienza’…



El experimentado político, originario de Zacatecas, mencionó que este año tenemos el desafío de acabar con la pandemia y, si así lo decide la ciudadanía en las urnas, comentó, continuar profundizando la transformación de México, para vencer las resistencias y construir una sociedad libre de ataduras, miedos e indecisiones…







Ante el lamentable deceso de Pedro Zamudio, Consejero Presidente, los integrantes del Consejo General del IEEM llevaron a cabo el 1ro de enero Sesión Especial. En primer lugar, aprobaron el nombramiento ’provisional’ de la consejera Laura Daniella Durán para que presida las sesiones del mismo, mientras que el INE, lleve a cabo la designación del titular de la presidencia provisional…



De acuerdo a los expertos electorales, será el INE quien emita las reglas internas para elegir a un interino, mismo que concluirá el plazo de siete años por lo que fue electo el finado. Posteriormente, se abre un proceso interno y se emite la convocatoria correspondiente. Los estudiosos, nos indican que Daniella Durán puede ser ratificada en el cargo. Por lo que respecta a la paridad de género, quien llegue a ocupar el cargo de Consejera Presidenta deberá de ser femenino… La sesión, fue desahogada por el Secretario Ejecutivo, Francisco Javier López Corral, quien solicitó un minuto de aplausos en honor a Pedro Zamudio…







Por otra parte, Daniel Serrano tomó protesta en calidad de representante propietario de Morena ante el IEEM en sustitución de Jesús Adán Gordo – subordinado de Higinio Martínez– del Grupo de Acción Política. Serrano, tiempo atrás ya había desempeñado dicho cargo. Pese a representar a los intereses de Morena, es ajeno a Acción Política, proviene de la corriente Movimiento Progresista de Los Puros en coordinación con Nunila Pedraza. Quien pierde un incondicional y un escaño es El Faraón de Texcoco. Dicen los clásicos: juntos, pero no revueltos…



Con la finalidad de aislar a tiempo a la población que padece COVID-19, frenar la cadena de contagios, dar seguimiento epidemiológico y reducir riesgos de propagación acelerada en comunidades, el gobierno estatal, instaló 22 módulos de servicio gratuitos para hacerse la prueba rápida… Para ello, se requiere identificación oficial y se aconseja ir en auto, portar cubrebocas y careta, usar gel antibacterial y no haber utilizado enjuague bucal, nasal o antisépticos orales. En caso de acudir a pie, se pide mantener sana distancia y evitar ir acompañado…







Muy polémico cerró el año con el Paquete Fiscal que envió Alfredo Del Mazo al legislativo, mismo que no le fue aprobado. Hay que recordar que solicitó una deuda para este año de 13 mil 500 millones de pesos. Cantidad que fue rechazada por los morenos, empezando con el nonagenario Maurilio Hernández y séquito. Hay muchas voces encontradas al respecto. De dicha cantidad, 6 mil 100 mdp corresponden a proyectos en conjunto con la Federación – Aeropuerto de Santa Lucía-, capricho de López Obrador…



Bueno, hasta los Secretarios de Gobernación y Hacienda, Olga Sánchez Cordero y Arturo Hernández, metieron la mano al fuego. La moneda está en el aire…