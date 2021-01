Columna Agenda Mexiquense›

6 ENERO, 20211440



Pastor Tapia.



A la convocatoria lanzada a toda la ciudadanía por el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, para que cualquier persona con interés de participar en política se registrará como aspirante a candidato o candidata a las diputaciones federales, se tuvo un registro de 740 ciudadanos en todo el país, hasta el corte del 24 de diciembre, según fuentes de información de ese instituto político.



Sin embargo, omitió mencionar que, de ese total, 500 registros correspondían sólo al Estado de México. Lo que habla del capital político y la presencia que mantiene en la entidad Isidro Pastor, quien por cierto sigue su recorrido por los municipios mexiquenses invitando a la ciudadanía a organizarse bajo la bandera del ’partido de la vida y la familia’, como denomina al PES.



El originario de Atlacomulco, ha sido enfático en el mensaje a sus correligionarios, a los que señala una y otra vez que ’es tiempo de hacer política de a pie, de puerta en puerta, de trato directo y permanente con la población, de sentir y vivir sus problemáticas, y de apoyarlos en todo momento’. No omite mencionar que Encuentro Solidario es un partido diferente a los otros, que han abierto espacios de participación para todos aquéllos que quieran trabajar por su comunidad.







DE MI LIBRETA

… El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en Sesión Solemne el día de ayer, dio por inicio el proceso electoral 2021 para elegir Diputados y Diputadas a la ’LXX’ Legislatura y de integrantes de Ayuntamientos de los 125 Ayuntamientos mexiquenses…



La sesión fue encabezada por la consejera presidenta ’encargada’ Laura Daniella Durán. Mientras que el Secretario Ejecutivo, Francisco Javier López Corral, solicitó un minuto de silencio en memoria del Consejero Presidente Pedro Zamudio, así como de las y los servidores públicos que perdieron la vida y que con su trabajo abonaron a la democracia en la entidad…



Asimismo, las representaciones de los 11 partidos también expusieron su punto de vista. Daniella Durán, en su oportunidad, destacó que el Instituto será un facilitador en el proceso de democratización de la sociedad y cumplirá con su función de autoridad imparcial, integradora y auxiliar en la continuación de la democracia, puesto que las elecciones son de la ciudadanía, la cual se debe apropiar de ellas para elegir de forma libre y directa a quienes los representarán y de esa forma hacer la mejor elección… Después de que el priismo mexiquense hizo pública los nombres de los 41 prospectos a la Cámara de Baja, los hay de chile, dulce, ¡ha! y de manteca. Del total, van en coalición con el PAN a 6 escaños; mientras que con el PRD a 4 candidaturas en común…







Quien recibió la lista con beneplácito fue la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa -la chupitos de Morena- al enterarse que la actual diputada federal, Ana Lilia Herrera no buscará la presidencia municipal, sino que la reelección de su escaño. Pero, aún enfrentará en las urnas al empresario Fernando Flores de Acción Nacional… Otro quien aparece en la lista por el distrito electoral 5 con cabecera en Teotihuacan es el ex Secretario de Educación, Alejandro Fernández el cantante, quien fue cesado por el cargo por el inquilino de Lerdo 300… Mientras que en el distrito 25 con cabecera en Chimalhuacán será el actual diputado local Telesforo García por Antorcha Campesina…



Quien por el momento no aparece en la lista de los prospectos a San Lázaro es el autoritario legislador federal y actual Secretario de Organización del CEN del PRI, Ricardo Aguilar. No hay que olvidar que cuando Peña Nieto, se pronunció a favor de Eruviel Ávila para sucederlo, Aguilar, en un arranque de copas y alcoholizado, le hizo tremendo escándalo en palacio de gobierno. No se descarta que aparezca por lista – el registro es del 16 al 21 del presente-. Tampoco observamos en la lista de los prospectos priistas en a Cruz Juvenal Roa…







Quienes probablemente no tendrán muchos obstáculos serán la propia Ana Lilia Herrera, Miguel Sámano en el distrito electoral uno en sede en Jilotepec y Gustavo Cárdenas del distrito 3 con cabecera en la tierra del Señor del Huerto, Atlacomulco. No así, Eduardo Zarzoza del distrito 9 con sede en San Felipe del Progreso. Se debe de estar tronando los dedos para que Mario Santana presidente municipal de Villa Victoria busque la reelección para que lo arrasque; de no ser así, a dios escaño…



Y como lo marca el Calendario Escolar 2020-2021, que muy puntual señala: vacaciones para la comunidad escolar del 20 de diciembre del 2020 al 5 de enero de 2021, hoy. Además, marca el 6 de enero como suspensión de labores y el 7 y 8 como días de Consejo Técnico Escolar, con lo cual el regreso a clases virtuales será a partir del próximo lunes en curso…







Hasta el próximo 1º de febrero habrá otra suspensión de labores y el próximo 19 de febrero el Consejo Técnico. Dicen los profesores. ’¿Cuáles vacaciones?’, si la Guía del C.T.E. de estas sesiones viene más cargada de trabajo que cualquier ama de casa en plena pandemia. Así van las cosas para el magisterio… Bien lo dice el gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo, la salud y la seguridad de la comunidad escolar son prioridad, por lo que el regreso a clases de los 4.7 millones de estudiantes y los más de 252 mil maestros será a distancia, una vez que concluya el periodo vacacional de diciembre…



Gerardo Nava, presidente municipal morenista de Zinacantepec, durmió anoche en la cárcel del Centro de Reinserción Social de ’Santiaguito’, en Almoloya de Juárez. Esta fichita, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia en cumplimiento a una orden de aprehensión en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México. Su arresto ocurrió en la alcaldía Gustavo A. Madero por la tentativa de homicidio en marzo pasado en contra del regidor, José Luis Álvarez. ¿Le escribiría su carta a los Reyes Magos para que lo dejaran en libertad? Es pregunta…