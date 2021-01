Columna Agenda Mexiquense

8 ENERO, 20211780



En las últimas semanas ha crecido el descontento de los universitarios en torno a la figura del Rector debido a una creciente ola de rumores que apuntan hacia la pretensión de Alfredo Barrera Baca para impedir que el Consejo Universitario convoque al proceso de elección, lo cual se suma a la descalificación de su proceder ante los distintos acontecimientos que ha tenido que enfrentar la Universidad y que se han agudizado por las crisis sanitarias y financieras actuales.



Pese a las condiciones impuestas por la pandemia por la COVID-19 y los deseos enfermizos de Baca, existen las condiciones para celebrar la elección de rector, tal y como lo marcan el artículo 101 del propio Estatuto de la casa de estudios mexiquense y 29 de la Ley Universitaria, que sientan las bases para expedir la convocatoria y los requisitos de los aspirantes, respectivamente.



También es un hecho que el Consejo Universitario ha sesionado de manera habitual, incluso dentro de la pandemia por lo que no hay pretexto para evitar dicho proceso de elección; además, ni la Ley ni el Estatuto universitario prevén que el actual rector pueda permanecer en su encargo posteriormente a la culminación del mandato para el cual fue electo.



Académicos, investigadores, administrativos y sector del alumnado insisten en que no se altere el proceso electoral e inclusive han manifestado su intención de impulsar nuevas formas de votación que permitan la posibilidad de celebrar la elección aún en el marco de confinamiento por el covid-19.



… El senador Ricardo Monreal, promueve una reforma para que las instituciones de salud y los gobiernos estatales fomenten la atención médica de personas en riesgo de sufrir trastornos mentales y evitar el internamiento involuntario como un recurso para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes que padecen estos males… Se trata de un proyecto para modificar el artículo 73 de la Ley General de Salud, a fin de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos de los menores…



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sostiene que la atención temprana de la salud mental resulta de vital importancia, porque los trastornos conductuales de la infancia pueden llegar a perpetuarse en la vida de la persona. Se calcula que alrededor del 50 por ciento de los padecimientos psiquiátricos en adultos tienen su origen en la niñez y primera adolescencia…







El suicidio, advirtió el legislador, es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la OMS, se estima que aproximadamente 450 millones de personas a nivel mundial sufren algún trastorno mental o del comportamiento… Por incumplimiento a las medidas sanitarias, la COPRISEM, clausuro el bar que se encontraba en funcionamiento en las calles de Pedro Ascencio y Melchor Ocampo – a 6 calles de la presidencia municipal- en la capital mexiquense, al cual se ingresaba a través de una contraseña. Es hasta absurdo que ninguna autoridad de Toluca, lo haya denunciado… Con motivo del Dia de Reyes, los integrantes del SMSEM, festejo a los reyes de la casa con la presentación del ’El Mago de Oz’. Al presidir los festejos a través de los canales digitales, el Secretario General, José Manuel Uribe, comento que, a pesar del distanciamiento físico, con motivo de la situación epidemiológica por COVID-19, para el SMSEM, es fundamental ofrecer estos espacios a los hijos de los maestros…







Esta semana, dio inició la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en la entidad. Al respecto, Jorge Olvera, titular de la CDH en la entidad no oculto su beneplácito. E indicó: ’la Codhem se pronuncia por la observancia e irrestricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Amnistía, estando en la mejor disposición de dar una opinión con enfoque en derechos humanos, y en particular, se compromete a señalar de manera clara y contundente aquellas vulneraciones al debido proceso y a la legalidad de las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se trate, proponiéndose en su caso, los beneficios a los que tenga derecho conforme a la norma’… Funcionarios mexiquenses entre ellos, Enrique Jacob, Martha Hilda González y Gabriel O´ Shea, de Desarrollo Económico, Trabajo y Salud, conversaron a través de redes sociales con empresarios, para para contribuir a frenar la propagación del COVID-19…



Los representantes empresariales expresaron sus inquietudes respecto a la reactivación económica, y refrendaron su compromiso de contribuir a un retorno seguro a las actividades, por lo que Jacob Rocha comentó que, se trabaja en un documento de estrategia de reapertura, que integre sus propuestas para lograr la recuperación económica…







El Consejo de la Judicatura, acordó suspender las labores presenciales del Poder Judicial por el período del 9 al 17 de enero, informó Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdomex, como consecuencia de la emergencia sanitaria de máxima alerta, que impide reiniciar actividades en condiciones de normalidad… Indicó que se determinó reforzar las medidas de prevención, que reduzcan los riesgos a la salud de usuarios y servidores públicos, por lo que la Brigada de Sanitización lleva a cabo una campaña en todas las instalaciones judiciales. Asimismo, fortalecer al Tribunal Electrónico, a fin de que continúe como la herramienta principal, para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia…



Sodi, mencionó que la suspensión se aplica en los Órganos Jurisdiccionales, Centros de Convivencia Familiar, Centro Estatal de Mediación, Conciliación, y de Justicia Restaurativa y Escuela Judicial. En consecuencia, se suspenden audiencias presenciales, términos y plazos jurisdiccionales, durante el período referido…