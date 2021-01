Columna Agenda Mexiquense

Enero 20/2021

Pastor Tapia.



PRI, renovarse y morir.

Reglas muy obsoletas, Monreal.

Se registra hermano de Chuayffet.





El próximo proceso electoral, representa un gran desafío para el PRI y sus dirigentes. Renovarse o morir debe ser la consigna y para ello, tendrán que seleccionar a candidatos que sean priistas ’pura sangre’, enfocados, dedicados y comprometidos; pero que, además, sean jóvenes.



Debe correr por sus venas, un ADN priista vitaminado con muchas horas, días, meses y años, ’respirando el ambiente’ del ecosistema tricolor cebado por políticos de varias generaciones. Además de conocer la trayectoria de los priistas que les han abierto el camino, quienes aspiren, deben tener una buena dosis de humildad y de empatía para que se conviertan en verdaderos articuladores de lo posible y hagan del priismo un ejercicio de entreveramiento generacional, que cohesione y refresque a las estructuras priistas.



Pero además de todo ello, deben contar con una buena dosis de emoción social, de garra para enfrentar un escenario lleno de obstáculos, pero ante todo deben tener pasión. Conozco a varios hombres y mujeres que portan los atributos antes descritos, les mencionaré a uno de ellos, Ernesto Nemer Monroy, un cuadro forjado en las canteras del priismo, cocinado a la leña y no en microondas, debidamente sazonado y por ello, no ha perdido su esencia: respetuoso, cálido, serio, responsable y de buen trato, que ha sabido construir y dirigir su trayectoria con un propósito muy claro, servir al Estado de México.



DE MI LIBRETA

… Precisamente el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez empezó a calentar motores para arrancar en dos semanas el próximo Periodo Ordinario de Sesiones y se reunió con los titulares de las 46 comisiones del Senado de la República, para revisar la agenda legislativa del, que está por arrancar en febrero…



Uno de los temas que no podían dejar analizarse fue el de la reforma para lograr un Senado Digital, que permita el trabajo a distancia de los integrantes de la Cámara Alta. Existe el consenso de todos los grupos parlamentarios para sacarla adelante… Por las características del trabajo legislativo, como ya lo ha reiterado el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, en la Cámara Alta es imposible que pueda darse una parálisis legislativa, ya que todas las labores que ahí se realizan son esenciales para el país, así es que ni por el Covid-19, ni por alguna otra situación pueden parar actividades…







El legislador, ha reconocido que el congreso, en toda su historia no se preparó para una pandemias de este nivel y que tiene reglas demasiado viejas, que no contemplan las tecnologías de la información… El dirigente del PES en la entidad, Isidro Pastor aseguró que para que este organismo sea competitivo en la elección del próximo 6 de junio, se van a postular a hombres y mujeres que tengan ganas de enrolarse en un proceso transparente, con credibilidad y con la disposición de no condicionar ni chantajear…



’No vamos a esconder absolutamente nada de cuál es el criterio para seleccionar a los candidatos porque aquí no habrá recomendados, padrinazgos ni apoyos extras que no sea a quien derive de la estructura social, bienvenidos hombres y mujeres de buena fe, no nos importa si vienen de otro partido’. ’De una vez les digo que estructura mata grilla, sino tienen estructura de una vez les digo que no habrá la posibilidad de competir… En otro orden, a la presidencia municipal de Toluca, solo manifestaron su interés los priistas Raymundo Martínez y Braulio Álvarez… Aquí otros prospectos que se anotaron para la presidencia municipal de Atlacomulco: Fernando Bastida Ocampo y Cristina De Jesús Galindo. Ambos, están adscritos al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Tendrán que ir a ver al Señor del Huerto para que les haga el milagro…



Como bien decía Raúl Velasco ’Aún hay más’ de maestros mexiquenses. Ma. Guadalupe Jaramillo va por Tejupilco; Roberto Ramírez Pérez y Víctor Lugo, para Tenancingo, también por el tricolor; mientras que nuestro colega Pepe Olivares, se inscribió para la presidencia municipal de su natal Temascaltepec. Así como también Pedro Chuayffet -hermano de Emilio – va por la manera independiente por Metepec… Hoy, será la sesión Solemne de Toma de Protesta de la Consejera Presidenta Provisional, Laura Daniella Durán y la 1ª Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)…



De acuerdo al dirigente estatal de Acción Nacional, Jorge Inzunza, las 125 candidaturas a presidentes y alcaldesas, así como los 45 distritos a diputados locales serán por el método de designación. Será el Consejo Estatal quien lo avale el día de mañana… Al inaugurar el Edificio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y tomar protesta al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alfredo Del Mazo reconoció que ’gracias a la estrategia de fortalecimiento institucional y focalización de acciones, hemos contenido el crecimiento de la incidencia delictiva, disminuido la comisión de delitos y también mejorado la percepción de nuestras instituciones de seguridad y justicia…