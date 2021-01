Columna Agenda Mexiquense

22 ENERO, 20211310



Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, ante el incremento de contagios y hospitalizaciones en el Estado de México, el IMSS y la Secretaria de Salud Federal, pusieron en servicio el Centro de Atención Temporal, ubicado en el Centro de Seguridad Social Cuauhtémoc, en Naucalpan, cuenta con 40 camas de hospitalización para convalecientes de COVID-19.



Acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer y el Secretario del Instituto de Salud del Estado de México, Gabriel O´ Shea, reconoció el trabajo coordinado y el diálogo franco y transparente entre el Seguro Social y el gobierno estatal que ha superado cualquier diferencia, ya que ’la pandemia no permite anteponer elementos naturales en la vida política ante una situación como la que vivimos’.



Mencionó que, en el Estado de México, el Seguro Social ha atendido a 176 mil 580 pacientes con COVID-19, de los cuales 24 mil 700 han sido hospitalizados. Y, que actualmente el IMSS ha destinado mil 940 camas para pacientes con la enfermedad en hospitales del Estado de México, de un total de dos mil 613.







Zoé, reconoció ’con el gobernador Del Mazo hemos trabajado de manera coordinada, superando cualquier otro tipo de diferencias, de otra naturaleza. Porque el diálogo ha sido franco, ha sido transparente. Cuando han existido problemas los hablamos y los resolvemos, y creo que eso ha dado un buen resultado’. Continuo: ’la pandemia no permitía y no permite todavía que pongamos o antepongamos otros elementos naturales en la vida política ante una situación como la que vivimos. Finalizaría ’estoy segurísimo y muy confiado que nunca será así’.







DE MI LIBRETA

… Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, está muy preocupado por el grado de avance de la pandemia en nuestro país, a tal grado que el día de ayer presentará a los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado un proyecto de modificación para poder sesionar a distancia…



Esta consiste en sesionar dos días, sin poner en riesgo la vida de ningún legislador, trabajadores y colaboradores. El proyecto, cuenta con el aval de los coordinadores de los grupos parlamentarios para reformar diversos artículos del Reglamento del Senado de la República, en materia de sesiones y reuniones a distancia…



Para lograr el consenso, Monreal Ávila elaboró la propuesta a partir de las iniciativas de Morena, del PAN, y del PRI, respectivamente, basándose exclusivamente en las iniciativas de reuniones a distancia que no obligue a acudir presencialmente a las instalaciones del Senado. De aprobarse, las sesiones a distancia se iniciarán inmediatamente… De acuerdo al IEEM, los partidos políticos, tienen como plaza hasta el próximo martes para presentar su solicitud de registro del convenio de coalición para la elección de diputaciones locales a integrantes de los ayuntamientos…







Al mismo tiempo, se prevé el inicio de las precampañas que de acuerdo al Código Electoral del Estado de México (CEEM) la duración máxima no podrá ser mayor a las de dos terceras partes de duración de las campañas… Así como también, a más tardar el próximo martes dará inicio el monitoreo cuantitativo y cualitativo del seguimiento de las notas informativas en medios de comunicación impresos, electrónicos e internet, durante el periodo de precampañas electorales para la elección de diputaciones locales e integrantes de los municipios…



Osvaldo Tercero Gómez, titular de Partidos Políticos del IEEM, mencionó que a la fecha son 11 partidos políticos que competirán en la contienda electoral 2021 por diputaciones y ayuntamientos en la entidad, de los cuales 10 cuentan registro a nivel nacional y uno local; habrá que esperar quienes logren acreditar una candidatura independiente…



El PES en la entidad, emitirá su convocatoria el próximo domingo para que mujeres y hombres mexiquenses que busquen una de las 125 alcaldías y 45 diputaciones. Isidro Pastor los invita a que se animen a participar, pues en sus propias palabras no se trata solo de mantener el registro, sino de ganar…



Ya dejó en claro que no habrá padrinazgos ni recomendados, porque se necesitan buenos cuadros que ayuden a transformar la entidad ’porque estructura, mata grilla’ … Hoy, en los 125 Comités Municipales del priismo mexiquense, se llevará a cabo el examen para los aspirantes a síndicos y regidores del PRI, según marcan sus estatutos de la convocatoria del Instituto Jesús Reyes Heroles…







Se hará lo propio con los candidatos a presidentes municipales el próximo domingo en la sede del CDE. Cabe destacar que dicho examen, es para obtener la constancia de Conocimientos Básicos… Y, este sábado, se registran los 25 precandidatos priistas a diputados federales ante la Comisión de Procesos Internos, en la sede del CDE del Revolucionario Institucional. No hay que olvidar que en 16 va en coalición…



En menudo lío se metió el quinto regidor de Zinacantepec, Fernando Escobedo Cruz, quien intentó quedarse con la presidencia municipal toda vez que el alcalde Gerardo Nava Sánchez estará ’guardado’ en el penal de Santiaguito por intento de homicidio… El problema no para ahí, pues parece que, así como Fernando Escobedo parece que hay otros regidores, lo que podría desatar uno de los peores escándalos registrados en las últimas décadas, pero sobre todo en un momento en el que Morena trata de erradicar la corrupción. ’El burro, hablando de orejas’



